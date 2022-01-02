Китай открыл посольство в Никарагуа после возобновления дипломатических отношений

После торжественной церемонии открытия посольства Китая в Никарагуа официальный представитель китайского МИД Чжао Лицзянь заявил, что КНР готова сотрудничать с Никарагуа в целях расширения дружеских обменов, развития практического сотрудничества в различных сферах и открытия новых перспектив в двусторонних отношениях.

Отстаивание принципа единого Китая является преобладающей тенденцией, которая пользуется поддержкой населения, отметил он. По словам Лицзяня, возобновление дипломатических отношений между Китаем и Никарагуа послужит фундаментальным и долгосрочным интересам обеих сторон, этот шаг приветствуется и поддерживается народами этих стран.