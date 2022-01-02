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Китай открыл посольство в Никарагуа после возобновления дипломатических отношений

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КНР разорвала дипломатические отношения с Никарагуа в 1990 году
КНР разорвала дипломатические отношения с Никарагуа в 1990 году
Фото: EPA

Китай 31 декабря открыл посольство в Никарагуа через три недели после того, как правительство президента Даниэля Ортеги разорвало дипломатические отношения с Тайванем. Об этом сообщает 1 января Global Times.

После торжественной церемонии открытия посольства Китая в Никарагуа официальный представитель китайского МИД Чжао Лицзянь заявил, что КНР готова сотрудничать с Никарагуа в целях расширения дружеских обменов, развития практического сотрудничества в различных сферах и открытия новых перспектив в двусторонних отношениях.

Отстаивание принципа единого Китая является преобладающей тенденцией, которая пользуется поддержкой населения, отметил он. По словам Лицзяня, возобновление дипломатических отношений между Китаем и Никарагуа послужит фундаментальным и долгосрочным интересам обеих сторон, этот шаг приветствуется и поддерживается народами этих стран.

Контекст:

Островное государство Тайвань заявило об отделении от Китая в 1949 году после гражданской войны и имеет широкие коммерческие и неформальные связи со многими странами, однако лишь 15 государств признают его правительство как независимое. Пекин не признает Тайвань суверенным государством и считает его своей отколовшейся провинцией.

КНР разорвала дипломатические отношения с Никарагуа в 1990 году после того, как официальный Манагуа восстановил отношения с Тайванем, заявив о его признании, сообщало агентство UPI.

Китай и Никарагуа объявили о возобновлении дипломатических отношений 10 декабря 2021 года. В совместном коммюнике, подписанном двумя странами, сказано, что правительства двух стран решили признать друг друга и возобновить дипломатические отношения на уровне послов, начиная с даты подписания коммюнике, сообщал Global Times.

Теги: Китай, посольство, Никарагуа, Тайвань, дипломатические отношения
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