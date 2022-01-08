На Рождество боевики трижды открывали огонь на Донбассе

В Донецкой области вблизи Катериновки российские наемники стреляли из гранатометов разных систем и стрелкового оружия, в сторону Каменки – из минометов калибра 120 мм и 82 мм.

Недалеко от Новотошковского Луганской области оккупанты открывали огонь из автоматических и станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

Украинские военные открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили боевиков прекратить обстрелы.

С начала суток 8 января нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировали.