США подготовили новый пакет военной помощи Украине, обсуждается поставка ракет Stinger – NBC

По данным NBC, Белый дом запросил совета экспертов о том, как вести себя с Россией Фото: depositphotos.com

Телеканал отмечает, что даже планируя переговоры с Россией, администрация Байдена продолжает готовиться к возможному новому вторжению РФ на территорию Украины.

"США работают с союзниками по НАТО над организацией доставки переносных зенитных ракет Stinger, запрошенных правительством в Киеве", – говорится в сообщении.

Отмечается, что украинские чиновники запросили ракеты класса "земля – воздух" Stinger, так как считают, что они помогут украинским военным защитить страну от низколетящих российских вертолетов и беспилотников.

По информации телеканала, Белый дом за последний месяц связался с рядом бывших высокопоставленных чиновников национальной безопасности и экспертов, чтобы попросить их совета по поводу подхода к России. Некоторые из них призвали администрацию к дополнительным шагам, чтобы предотвратить новое вторжение России вместо того, чтобы ждать, пока начнется наступление.

Так, эксперты, среди которых бывшие высокопоставленные офицеры и послы, призвали администрацию придерживаться жесткой линии, поддерживать единый фронт с европейскими союзниками, противодействовать российской пропаганде и избегать сигналов Москве о том, что она может добиться уступок.

Группа экспертов призвала предоставить Украине больше оружия, в том числе ракеты Stinger, дополнительные поставки противотанковых ракет Javelin и радар для отслеживания артиллерийского огня.

"Мы считаем, что Соединенным Штатам следует в тесной кооперации со своими союзниками по НАТО и с Украиной предпринять немедленные шаги, чтобы повлиять на расчеты Кремля о цене вторжения для России, прежде чем российское руководство сделает выбор в пользу дальнейшей военной эскалации", – цитирует телеканал письмо группы экспертов.

По данным NBC, администрация Байдена также подготовила новый пакет военной помощи Украине в дополнение к помощи, которая уже предоставляется Киеву.