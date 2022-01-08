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США подготовили новый пакет военной помощи Украине, обсуждается поставка ракет Stinger – NBC

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По данным NBC, Белый дом запросил совета экспертов о том, как вести себя с Россией
По данным NBC, Белый дом запросил совета экспертов о том, как вести себя с Россией
Фото: depositphotos.com

Администрация президента США Джо Байдена обсуждает с союзниками по НАТО возможность поставки Украине переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК) Stinger. Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на собственные источники.

Телеканал отмечает, что даже планируя переговоры с Россией, администрация Байдена продолжает готовиться к возможному новому вторжению РФ на территорию Украины.

"США работают с союзниками по НАТО над организацией доставки переносных зенитных ракет Stinger, запрошенных правительством в Киеве", – говорится в сообщении.

Отмечается, что украинские чиновники запросили ракеты класса "земля – воздух" Stinger, так как считают, что они помогут украинским военным защитить страну от низколетящих российских вертолетов и беспилотников.

По информации телеканала, Белый дом за последний месяц связался с рядом бывших высокопоставленных чиновников национальной безопасности и экспертов, чтобы попросить их совета по поводу подхода к России. Некоторые из них призвали администрацию к дополнительным шагам, чтобы предотвратить новое вторжение России вместо того, чтобы ждать, пока начнется наступление. 

Так, эксперты, среди которых бывшие высокопоставленные офицеры и послы, призвали администрацию придерживаться жесткой линии, поддерживать единый фронт с европейскими союзниками, противодействовать российской пропаганде и избегать сигналов Москве о том, что она может добиться уступок.

Группа экспертов призвала предоставить Украине больше оружия, в том числе ракеты Stinger, дополнительные поставки противотанковых ракет Javelin и радар для отслеживания артиллерийского огня. 

"Мы считаем, что Соединенным Штатам следует в тесной кооперации со своими союзниками по НАТО и с Украиной предпринять немедленные шаги, чтобы повлиять на расчеты Кремля о цене вторжения для России, прежде чем российское руководство сделает выбор в пользу дальнейшей военной эскалации", – цитирует телеканал письмо группы экспертов. 

По данным NBC, администрация Байдена также подготовила новый пакет военной помощи Украине в дополнение к помощи, которая уже предоставляется Киеву.

Контекст:

С 2014 года по декабрь 2020-го США предоставили Украине помощь более чем на $4,1 млрд.

В начале марта 2021 года минобороны США одобрило пакет помощи в сфере безопасности для Украины на $125 млн, он включает предоставление украинским военным оборудования и консультаций. Пентагон подтвердил намерение предоставить Украине оборонительное летальное оружие. В июне министерство обороны США утвердило вторую часть помощи Украине в сфере безопасности на сумму $150 млн.

В начале сентября 2021 года в рамках рабочего визита президента Владимира Зеленского в Вашингтон правительства стран подписали соглашение о стратегических основах оборонного партнерства между министерствами обороны Украины и США. Соглашение, в частности, предусматривало выделение Украине дополнительных $60 млн.

В документе говорилось, что американская помощь будет включать бронебойные системы Javelin и прочее оборонительное летальное и нелетальное оборудование, "которое позволит Украине более эффективно защищать себя от российской агрессии". Первая партия в рамках дополнительной помощи прибыла в Украину 10 октября, вторая – 18 октябрятретья – 22 октября, в ней была в числе прочего партия Javelin с боеприпасами. Заключительная партия из этого пакета помощи поступила в страну в 10 декабря.

В оборонном бюджете США на 2022 год предусмотрено $300 млн военной помощи Украине.

Теги: Россия, США, оружие, военная помощь, Белый дом, боеприпасы, вторжение, ПЗРК, война в Украине, Javelin, ракеты, война на Донбассе, летальное оружие
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