Россия является стороной в конфликте на Донбассе, а не посредником – Боррель

Боррель отметил, что посетил Украину, чтобы подчеркнуть поддержку ЕС суверенитета и территориальной целостности страны.

"Мой визит в Украину пришелся на особенно важный момент, когда конфликт на границе страны находится на грани углубления, в контексте наращивания российской военной мощи. Это произошло в преддверии серии встреч между Россией, США и НАТО, на которых будут обсуждаться требования России о "гарантиях безопасности"", – отметил он.

Верховный представитель ЕС впервые побывал на линии соприкосновения на Донбассе.

"Россия является стороной в этом конфликте, а не посредником, как это часто утверждается. Наш главный интерес, забота и цель – заставить Россию снизить напряженность", – заявил Боррель.

По его словам, ЕС будет вести диалог с РФ, но "также необходимы сдерживание и решимость посредством твердой поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины".

"Любая дальнейшая агрессия против Украины будет иметь огромные последствия и большие издержки для России. Мы тесно координируем наш подход с трансатлантическими и другими партнерами-единомышленниками. В Европе нет безопасности без безопасности Украины", – подчеркнул представитель ЕС.

Боррель находился с визитом в Украине 4–6 января. 5 января он посетил Луганскую область.