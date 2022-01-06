Шмыгаль и Боррель обсудили противодействие агрессии России

Целью РФ является недопущение вступления Украины в ЕС и НАТО, отметил на встрече с Боррелем Шмыгаль Фото: kmu.gov.ua

Отмечается, что стороны обсудили вопросы усиления безопасности и санкционных мер с целью недопущения дальнейшей агрессии РФ.

"В эти дни очень важно увидеть активную позицию руководителей институтов ЕС и друзей Украины. С нетерпением ждем вашей дальнейшей поддержки и решимости в принятии жестких экономических санкций против России в случае очередного раунда агрессии против нашего государства", – сказал Шмыгаль.

Он подчеркнул, что целью РФ является недопущение вступления Украины в ЕС и НАТО.

Шмыгаль поблагодарил Евросоюз "за четкую позицию по неприятию незаконных требований России", говорится в сообщении.

"На так называемые предложения по безопасности, сделанные Кремлем, должен быть единый ответ. Трансатлантическое единство – залог прочной поддержки Украины", – указал Шмыгаль.

Боррель заявил, что ЕС есть и остается надежным партнером Украины.

Боррель находится с визитом в Украине 4–6 января. 5 января он посетил Луганскую область.