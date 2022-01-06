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Шмыгаль и Боррель обсудили противодействие агрессии России

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Целью РФ является недопущение вступления Украины в ЕС и НАТО, отметил на встрече с Боррелем Шмыгаль
Целью РФ является недопущение вступления Украины в ЕС и НАТО, отметил на встрече с Боррелем Шмыгаль
Фото: kmu.gov.ua

Киев ожидает от Брюсселя решимости в принятии более жестких санкций против России в случае ее вторжения в Украину. Об этом 6 января в ходе встречи с верховным представителем Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, сообщил пресс-центр Кабмина.

Отмечается, что стороны обсудили вопросы усиления безопасности и санкционных мер с целью недопущения дальнейшей агрессии РФ.

"В эти дни очень важно увидеть активную позицию руководителей институтов ЕС и друзей Украины. С нетерпением ждем вашей дальнейшей поддержки и решимости в принятии жестких экономических санкций против России в случае очередного раунда агрессии против нашего государства", – сказал Шмыгаль.

Он подчеркнул, что целью РФ является недопущение вступления Украины в ЕС и НАТО.

Шмыгаль поблагодарил Евросоюз "за четкую позицию по неприятию незаконных требований России", говорится в сообщении.

"На так называемые предложения по безопасности, сделанные Кремлем, должен быть единый ответ. Трансатлантическое единство – залог прочной поддержки Украины", – указал Шмыгаль.

Боррель заявил, что ЕС есть и остается надежным партнером Украины.

Боррель находится с визитом в Украине 4–6 января. 5 января он посетил Луганскую область.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил 22 декабря, что в зоне 200 км от границы страны находится 122 тыс. российских военных.

17 декабря МИД РФ распространил переданные Вашингтону российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО "в восточном направлении", отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР.

Президент РФ Владимир Путин 23 декабря на ежегодной пресс-конференции ответил на вопрос, будет ли Россия нападать на Украину. По его словам, действия Москвы "будут зависеть не от хода переговоров [о продвижении НАТО на восток], а от безусловного обеспечения безопасности России сегодня и на историческую перспективу".

29 декабря в Госдепартаменте США сообщили, что в январе проведут переговоры с Москвой по требованиям относительно "гарантий безопасности": 10 января состоится диалог между Соединенными Штатами и РФ по стратегической стабильности, 12 января Россия и НАТО планируют провести встречу на уровне Совета Россия – НАТО, а на 13 января намечена встреча представителей РФ и ОБСЕ.

По словам Борреля, безопасность в Европе и Украине касается прежде всего европейцев и украинцев, без безопасности Украины нет безопасности в Европе.

Теги: Россия, Украина, НАТО, санкции, правительство, агрессия, нападение, вторжение, безопасность, Евросоюз, визит, Жозеп Боррель, вступ, Денис Шмыгаль, войска, Кабмин, ЕС
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