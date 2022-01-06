В Украине Борреля нужно было отправлять на админграницу с Крымом, а не на Донбасс – Климкин

На Донбассе Боррель, в частности, был в Станице Луганской Фото: ЕРА

"Я бы Борреля не на Донбасс, а на линию прикосновения с оккупированным Крымом отправил. Это было бы развитием для Крымской платформы – именно политическим развитием. А еще больше показало бы приверженность Евросоюза сдерживанию России", – написал он.

Украинский дипломат считает, что это было бы "самое оно" перед "натовскими мероприятиями" (видимо, он имеет в виду запланированную на 12 января встречу на уровне Совета Россия – НАТО о так называемых российских "гарантиях безопасности").

"Поездки на Донбасс важны, но все больше становятся рутиной. Это недостаточный ответ на российские войска и вооружение на наших границах. Нам нужно больше от Евросоюза именно сейчас. "Как всегда" с [президентом РФ Владимиром] Путиным не работает", – объяснил Климкин.

Боррель прибыл с визитом в Украину 4 января. Это первая зарубежная поездка Борреля в 2022 году, она рассчитана на три дня.

5 января дипломат из Евросоюза побывал на Донбассе, в частности, в Станице Луганской.