Шмыгаль и Боррель договорились о проведении заседания Совета ассоциации Украина – ЕС в апреле

Глава украинского правительства поблагодарил Борреля за визит в Украину "на фоне обострения ситуации со стороны России".

"Безопасность Украины – это безопасность всей Европы. Актуализировали повестку наших двусторонних отношений. Договорились в апреле провести следующее заседание Совета ассоциации Украина – ЕС", – заявил Шмыгаль.

Вдячний @JosepBorrellF за цей важливий візит в Україну на тлі загострення ситуації з боку Росії. Безпека України — це безпека всієї Європи. Актуалізували порядок денний наших двосторонніх відносин. Домовились у квітні провести наступне засідання Ради асоціації Україна-ЄС. pic.twitter.com/TxTXIaAieW

Боррель находится с визитом в Украине 4–6 января. 5 января он посетил Луганскую область.

Контекст:

Верховная Рада и Европарламент 16 сентября 2014 года синхронно утвердили Соглашение об ассоциации Украины с ЕС. 1 сентября 2017 года оно вступило в силу в полном объеме.

Стратегический курс на членство Украины в Евросоюзе закреплен в Конституции.

Вице-премьер-министр Украины по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина сообщила 22 сентября 2021 года, что Украина выполнила 58% обязательств Соглашения об ассоциации с Европейским союзом.