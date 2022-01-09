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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинский военный на Донбассе получил боевое травмирование – штаб ООС

Состояние военнослужащего удовлетворительное
Состояние военнослужащего удовлетворительное
Фото: EPA

9 января на Донбассе российско-оккупационные войска травмирвали украинского военнослужащего. Об этом сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook.

С начала суток оккупанты дважды нарушали режим прекращения огня с применением запрещенного Минскими соглашениями вооружения.

"В сторону Попасной вооруженные формирования РФ открывали огонь из минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых гранатометов, противотанковых ракетных комплексов и крупнокалиберных пулеметов. Вблизи Катериновки оккупанты обстреливали позиции украинских защитников из минометов калибра 120 мм, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия. В результате действий врага один военнослужащий Объединенных сил получил боевое травмирование. Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья – удовлетворительное", – сообщили в пресс-центре.

Украинские военные открывали ответный огонь без применения запрещенного Минскими соглашениями вооружения.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/1274207306405216

Контекст:

В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В июле 2020 года Офис президента Украины сообщил, что трехсторонняя контактная группа в ходе видеоконференции согласовала режим полного и всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе. "Режим соблюдения полного и всеобъемлющего прекращения огня в случае, если он будет соблюден другой стороной, является базовой предпосылкой для реализации Минских договоренностей и открывает путь к выполнению других положений этих договоренностей", – подчеркивалось в сообщении ОП.

Полный и всеобъемлющий режим прекращения огня на Донбассе вступил в силу 27 июля. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях его нарушения боевиками.

С начала 2021-го в боях на Донбассе погибло 65 украинских военнослужащих, 263 были ранены, проинформировали в Генштабе ВСУ 23 декабря. 

22 декабря 2021 года, перед новогодними и рождественскими праздниками, трехсторонняя контактная группа по урегулированию конфликта на Донбассе договорилась вернуться к соблюдению режима прекращения огня. Боевики нарушили эти договоренности в первые же сутки.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Луганская область, Донецкая область, обстрелы, война в Украине, операция Объединенных сил, ООС
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