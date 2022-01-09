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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Боевики на Донбассе пять раз нарушили договоренности о перемирии и ранили украинского военнослужащего – штаб ООС

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Состояние здоровья украинского военнослужащего удовлетворительное, отметили в штабе ООС
Состояние здоровья украинского военнослужащего – удовлетворительное, отметили в штабе ООС
Фото: EPA

За сутки 8 января российско-оккупационные войска пять раз нарушили режим прекращения огня, два из них – с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Об этом 9 января сообщил пресс-центр штаба ООС в Facebook.

Боевики открывали огонь в сторону Песков, Богдановки и Новомихайловки (Донецкая область), а также вблизи Станицы Луганской и Крымского (Луганская область).

Российские наемники вели огонь из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов, а также стрелкового оружия. Кроме того, оккупанты задействовали беспилотник, с помощью которого произвели сброс выстрела ВОГ-17.

"В результате действий врага один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья – удовлетворительное, – говорится в сообщении. – Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружения, и заставили противника прекратить обстрелы".

Отмечается, что в Луганской области также зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата с пересечением линии столкновения.

На 7.00 утра 9 января нарушений режима прекращения огня со стороны боевиков не зафиксировано.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/1273943583098255

Контекст:

В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В июле 2020 года Офис президента Украины сообщил, что трехсторонняя контактная группа в ходе видеоконференции согласовала режим полного и всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе. "Режим соблюдения полного и всеобъемлющего прекращения огня в случае, если он будет соблюден другой стороной, является базовой предпосылкой для реализации Минских договоренностей и открывает путь к выполнению других положений этих договоренностей", – подчеркивалось в сообщении ОП.

Полный и всеобъемлющий режим прекращения огня на Донбассе вступил в силу 27 июля. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях его нарушения боевиками.

С начала 2021-го в боях на Донбассе погибло 65 украинских военнослужащих, 263 были ранены, проинформировали в Генштабе ВСУ 23 декабря. 

22 декабря 2021 года, перед новогодними и рождественскими праздниками, трехсторонняя контактная группа по урегулированию конфликта на Донбассе договорилась вернуться к соблюдению режима прекращения огня. Боевики нарушили эти договоренности в первые же сутки.

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