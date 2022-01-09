Боевики на Донбассе пять раз нарушили договоренности о перемирии и ранили украинского военнослужащего – штаб ООС

Об этом 9 января сообщил пресс-центр штаба ООС в Facebook.

Боевики открывали огонь в сторону Песков, Богдановки и Новомихайловки (Донецкая область), а также вблизи Станицы Луганской и Крымского (Луганская область).

Российские наемники вели огонь из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов, а также стрелкового оружия. Кроме того, оккупанты задействовали беспилотник, с помощью которого произвели сброс выстрела ВОГ-17.

"В результате действий врага один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья – удовлетворительное, – говорится в сообщении. – Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружения, и заставили противника прекратить обстрелы".

Отмечается, что в Луганской области также зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата с пересечением линии столкновения.

На 7.00 утра 9 января нарушений режима прекращения огня со стороны боевиков не зафиксировано.