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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Боевики на Донбассе дважды нарушили режим тишины, двое украинских военнослужащих подорвались на взрывном устройстве – штаб ООС

Боевики открывали огонь в направлении Песок, отметили в штабе ООС
Боевики открывали огонь в направлении Песок, отметили в штабе ООС
Фото: EPA

За сутки 10 января российско-оккупационные войска дважды нарушили режим прекращения огня. Об этом утром 11 января сообщил пресс-центр штаба ООС в Facebook.

"В направлении Песок (Донецкой области) противник дважды открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Во время выполнения боевого задания на заминированном участке местности в результате подрыва двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения, несовместимые с жизнью", – говорится в сообщении.

По состоянию на 7.00 11 января нарушений режима прекращения огня со стороны боевиков не зафиксировано.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/291353359686648

Контекст:

В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В июле 2020 года Офис президента Украины сообщил, что трехсторонняя контактная группа в ходе видеоконференции согласовала режим полного и всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе. "Режим соблюдения полного и всеобъемлющего прекращения огня в случае, если он будет соблюден другой стороной, является базовой предпосылкой для реализации Минских договоренностей и открывает путь к выполнению других положений этих договоренностей", – подчеркивалось в сообщении ОП.

Полный и всеобъемлющий режим прекращения огня на Донбассе вступил в силу 27 июля. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях его нарушения боевиками.

С начала 2021-го в боях на Донбассе погибло 65 украинских военнослужащих, 263 были ранены, проинформировали в Генштабе ВСУ 23 декабря. 

22 декабря 2021 года, перед новогодними и рождественскими праздниками, трехсторонняя контактная группа по урегулированию конфликта на Донбассе договорилась вернуться к соблюдению режима прекращения огня. Боевики нарушили эти договоренности в первые же сутки.

Теги: Россия, Украина, оружие, взрыв, смерть, Донбасс, агрессия, боевики, Пески, гранатомет, конфликт, военнослужащий, режим тишины, ранение, ООС, нарушение
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