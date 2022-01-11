Боевики на Донбассе дважды нарушили режим тишины, двое украинских военнослужащих подорвались на взрывном устройстве – штаб ООС

"В направлении Песок (Донецкой области) противник дважды открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Во время выполнения боевого задания на заминированном участке местности в результате подрыва двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения, несовместимые с жизнью", – говорится в сообщении.

По состоянию на 7.00 11 января нарушений режима прекращения огня со стороны боевиков не зафиксировано.