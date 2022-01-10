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ВОЙНА В УКРАИНЕ

На Донбассе двое украинских военных подорвались на взрывном устройстве – штаб ООС

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В штабе сообщили, что двое военнослужащих получили ранения, несовместимые с жизнью
В штабе сообщили, что двое военнослужащих получили ранения, несовместимые с жизнью
Фото: president.gov.ua

10 января на Донбассе двое украинских военнослужащих подорвались на неизвестном взрывном устройстве. Об этом сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook.

"В результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве двое военнослужащих получили ранения, несовместимые с жизнью", – отметили в сообщении.

Командование и личный состав ООС выразили соболезнования родным погибших.

С начала суток незаконные вооруженные формирования РФ два раза нарушили режим прекращения огня.

"В сторону Песков противник дважды открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", – уточнили в штабе ООС.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/1274791739680106

 

Контекст:

В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В июле 2020 года Офис президента Украины сообщил, что трехсторонняя контактная группа в ходе видеоконференции согласовала режим полного и всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе. Перемирие вступило в силу 27 июля. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях его нарушения боевиками.

С начала 2021-го в боях на Донбассе погибло 65 украинских военнослужащих, 263 были ранены, проинформировали в Генштабе ВСУ 23 декабря.

22 декабря 2021 года, перед новогодними и рождественскими праздниками, трехсторонняя контактная группа по урегулированию конфликта на Донбассе договорилась вернуться к соблюдению режима прекращения огня. Боевики нарушили эти договоренности в первые же сутки.

Теги: Донбасс, военные, ВСУ, война в Украине, военнослужащий, война на Донбассе, погибшие, ранение, ООС
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