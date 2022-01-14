В России объявили внезапную проверку боеготовности войск

Российские войска "совершат марши на незнакомые полигоны, расположенные на значительном удалении от пунктов постоянной дислокации" Фото: function.mil.ru

В сообщении ТАСС говорится, что проверка проводится "в рамках подготовки к проведению стратегического командно-штабного учения "Восток-2022".

В ходе проверки подразделения и воинские части Восточного военного округа "совершат марши на незнакомые полигоны, расположенные на значительном удалении от пунктов постоянной дислокации, для выполнения учебно-боевых задач".

Как пояснили в министерстве, "особое внимание будет уделено оценке возможностей транспортной инфраструктуры государства по обеспечению перевозки войск в установленные сроки". Минобороны РФ заявило, что "проводимые мероприятия позволят оценить готовность войск Восточного военного округа к выполнению задач по предназначению после перегруппировки на большие расстояния по территории Российской Федерации".

В ведомстве добавили, что в назначенных районах подразделениям "предстоит отработать широкий спектр задач по организации всестороннего обеспечения и выполнить контрольные и зачетные упражнения по предметам боевой подготовки с проведением тактических учений и боевых стрельб на удаленных полигонах".

11 января в России заявили о начале учений на общевойсковых полигонах, расположенных в регионах близ украинской границы

12 января аналитики из Conflict Intelligence Team сообщили о переброске российских военных и техники из Сибири и Дальнего Востока в западные регионы России. Специалисты обнаружили ряд видео с военной техникой на железнодорожных платформах, движущихся на запад. Согласно видеозаписям, перевозят военные грузовики, автозаправщики, танки, боевые машины пехоты, реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган". Вместе с техникой едет личный состав.

В CIT считают, что такое широкое задействование сил не позволяет объяснить переброску местными учениями. Аналитики предполагают, что эти войска "присоединится к силам, сосредоточенным в Крыму и в регионах, граничащих с Украиной".