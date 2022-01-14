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В России объявили внезапную проверку боеготовности войск

Российские войска "совершат марши на незнакомые полигоны, расположенные на значительном удалении от пунктов постоянной дислокации"
Российские войска "совершат марши на незнакомые полигоны, расположенные на значительном удалении от пунктов постоянной дислокации"
Фото: function.mil.ru

Минобороны РФ начало внезапную проверку боевой готовности войск в Восточном военном округе. Об этом пишут российские государственные СМИ со ссылкой на ведомство.

В сообщении ТАСС говорится, что проверка проводится "в рамках подготовки к проведению стратегического командно-штабного учения "Восток-2022".

В ходе проверки подразделения и воинские части Восточного военного округа "совершат марши на незнакомые полигоны, расположенные на значительном удалении от пунктов постоянной дислокации, для выполнения учебно-боевых задач".

Как пояснили в министерстве, "особое внимание будет уделено оценке возможностей транспортной инфраструктуры государства по обеспечению перевозки войск в установленные сроки". Минобороны РФ заявило, что "проводимые мероприятия позволят оценить готовность войск Восточного военного округа к выполнению задач по предназначению после перегруппировки на большие расстояния по территории Российской Федерации".

В ведомстве добавили, что в назначенных районах подразделениям "предстоит отработать широкий спектр задач по организации всестороннего обеспечения и выполнить контрольные и зачетные упражнения по предметам боевой подготовки с проведением тактических учений и боевых стрельб на удаленных полигонах".

11 января в России заявили о начале учений на общевойсковых полигонах, расположенных в регионах близ украинской границы

12 января аналитики из Conflict Intelligence Team сообщили о переброске российских военных и техники из Сибири и Дальнего Востока в западные регионы России. Специалисты обнаружили ряд видео с военной техникой на железнодорожных платформах, движущихся на запад. Согласно видеозаписям, перевозят военные грузовики, автозаправщики, танки, боевые машины пехоты, реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган". Вместе с техникой едет личный состав. 

В CIT считают, что такое широкое задействование сил не позволяет объяснить переброску местными учениями. Аналитики предполагают, что эти войска "присоединится к силам, сосредоточенным в Крыму и в регионах, граничащих с Украиной".

Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил 22 декабря, что в зоне 200 км от границы страны находится 122 тыс. российских военных.

В Кремле назвали сообщения о подготовке вторжения "вбросами", заявили, что "Россия не собирается ни на кого нападать и не вынашивает никаких агрессивных планов", и обвинили Киев в подготовке к агрессии "против "ЛНР" и "ДНР". В МИД Украины опровергли дезинформацию РФ о якобы подготовке к военному нападению на Донбассе.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.

17 декабря МИД РФ распространил переданные Вашингтону российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО "в восточном направлении", отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР.

Вечером 10 января в Женеве завершились переговоры США и России по требованиям Москвы относительно "гарантий безопасности". Американская делегация во время переговоров выдвинула претензии России в связи со стягиванием российских войск к российско-украинской границе. Шерман, которая возглавляла делегацию США, после переговоров заявила, что принцип открытых дверей НАТО не подлежит обсуждению. Она также сообщила, что российская сторона на переговорах не дала прямого ответа на вопрос о том, готова ли она к деэскалации ситуации на границе с Украиной.

По итогам встречи государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что реального прогресса достичь в переговорах с РФ будет сложно, если она не изменит риторику и продолжит эскалацию своего военного наращивания.

Теги: военные, военная техника, военные учения, полигон, российская агрессия, минобороны РФ, перевозки, войска, российские военные
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