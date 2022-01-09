РФ провела учения по "обнаружению и сопровождению" беспилотников в аннексированном Крыму

В учениях были задействованы зенитные ракетные и радиотехнические подразделения ВВС и ПВО Южного военного округа, отметили в минобороны РФ Фото: Минобороны России / Facebook

"Для проведения проверки и готовности дежурных сил противовоздушной обороны Крымского полуострова с экипажами морской авиации и ПВО Черноморского флота, а также с дивизионами зенитных ракетных систем С-400, расчетами ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С" проведена тренировка по зонам ответственности. В ходе мероприятия были отработаны вопросы обнаружения и сопровождения летательных аппаратов, в том числе на сверхмалых высотах", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в учениях были задействованы дежурные расчеты зенитных ракетных и радиотехнических подразделений ВВС и ПВО Южного военного округа.

"Привлекались самолеты-разведчики Су-24МР, многоцелевые истребители Су-27 и Су-30СМ, а также боевые расчеты дивизиона комплексов С-400 "Триумф" и "Панцирь-С" из состава объединения ВВС и ПВО Южного военного округа", – подчеркнули в минобороны РФ.