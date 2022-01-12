На запад России свозятся танки, БМП и реактивные системы со всего Восточного военного округа – Conflict Intelligence Team

"Состав перевозимой техники довольно разнообразен – на платформах мы заметили грузовики, автозаправщики, танки, боевые машины пехоты, реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган". Кроме того, на видео из Новосибирска мы заметили, предположительно, ЗРК "Тор" или ЗСУ "Шилка". Вместе с техникой в пассажирских и товарных вагонах едет и личный состав, однако точно его численность установить сложно", – сообщают расследователи.

По данным CTI, военные отправляются из Бурятии, Забайкальского края, Амурской области и Приморского края. Предположительно, техника относится к соединениям четырех армий Восточного военного округа – 5-й, 29-й, 35-й и 36-й. Также были замечены воинские эшелоны за пределами этого округа – в Новосибирске и Кемерово.

В CTI считают, что подобное задействование воинских подразделений нельзя объяснить местными учениями, военная техника может присоединиться к силам, сосредоточенным в оккупированном Россией Крыму и в регионах, граничащих с Украиной.