Вторжение России в Украину приблизит натовские силы к РФ – американский политик

"Мы приблизим больше сил НАТО к России, и это противоположно тому, чего пытается достичь Путин", – сказал политик.

По его словам, для сдерживания РФ понадобятся "огромные санкции".

"Я думаю, наши союзники должны быть твердыми в своих позициях в этой ситуации. Россия должна понимать, что мы объединены в этом вопросе", – сказал сенатор.

Шифф наиболее действенной назвал комбинацию персональных и секторальных санкций.

"Боюсь, очень вероятно, что [президент России Владимир] Путин пойдет на вторжение. Я, честно говоря, до сих пор не понимаю его полной мотивации, почему именно сейчас это делает. Но выглядит так, что он, несомненно, намерен это сделать, если мы не сможем убедить его в другом. И я думаю, что ничто иное, как уровень санкций, которого Россия никогда не видела, не удержит его. И именно это мы должны сделать с нашими союзниками", – заявил Шифф.