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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Вторжение России в Украину приблизит натовские силы к РФ – американский политик

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Шифф (на фото) заявил, что не понимает мотивации Путина
Шифф (на фото) заявил, что не понимает мотивации Путина
Фото: EPA

Сдерживающим фактором для России является понимание того, что новое вторжение в Украину приблизит НАТО к РФ, а не оттолкнет его. Об этом 3 января в эфире телеканала CBC News заявил глава комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Адам Шифф.

"Мы приблизим больше сил НАТО к России, и это противоположно тому, чего пытается достичь Путин", –  сказал политик.

По его словам, для сдерживания РФ понадобятся "огромные санкции".

"Я думаю, наши союзники должны быть твердыми в своих позициях в этой ситуации. Россия должна понимать, что мы объединены в этом вопросе", – сказал сенатор.

Шифф наиболее действенной назвал комбинацию персональных и секторальных санкций.

"Боюсь, очень вероятно, что [президент России Владимир] Путин пойдет на вторжение. Я, честно говоря, до сих пор не понимаю его полной мотивации, почему именно сейчас это делает. Но выглядит так, что он, несомненно, намерен это сделать, если мы не сможем убедить его в другом. И я думаю, что ничто иное, как уровень санкций, которого Россия никогда не видела, не удержит его. И именно это мы должны сделать с нашими союзниками", – заявил Шифф.

Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

21 ноября начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что РФ готовится к нападению на Украину в конце января или начале февраля, причем атака будет "гораздо более разрушительной, чем любая ранее". Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил 22 декабря, что в зоне 200 км от границы страны находится 122 тыс. российских военных.

В Кремле назвали сообщения о подготовке вторжения "вбросами", заявили, что "Россия не собирается ни на кого нападать и не вынашивает никаких агрессивных планов", и обвинили Киев в подготовке к агрессии "против "ЛНР" и "ДНР". В МИД Украины опровергли дезинформацию РФ о якобы подготовке к военному нападению на Донбассе.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.

Путин 23 декабря на ежегодной пресс-конференции ответил на вопрос, будет ли Россия нападать на Украину. По его словам, действия Москвы "будут зависеть не от хода переговоров [о продвижении НАТО на восток], а от безусловного обеспечения безопасности России сегодня и на историческую перспективу".

30 декабря пезидент США Джо Байден и Путин провели второй за месяц разговор. В ходе беседы, которая длилась около 50 минут, глава Белого дома предупредил Путина, что США, их союзники и партнеры дадут решительный ответ в случае вторжения РФ в Украину.

Теги: Россия, Владимир Путин, США, Украина, Джо Байден, нападение, вторжение, война в Украине, война на Донбассе, сенатор, Адам Шифф
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