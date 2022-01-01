Бывшие послы США потребовали от Байдена обнародовать санкции на случай вторжения РФ в Украину

Заявление было опубликовано на сайте The Atlantic Council 30 декабря, в день телефонных переговоров Байдена с президентом РФ Владимиром Путиным.

Документ подписали 24 человека, среди них:

экс-помощник госсекретаря США, ведущий эксперт Atlantic Council Дэниел Фрид;

экс-посол США в России, бывший заместитель генерального секретаря НАТО Александр Вершбоу;

бывший посол США в РФ, профессор Стэнфордского университета Майкл Макфол;

бывший посол США в Украине Джон Хербст;

экс-посол США в Украине, старший научный сотрудник вашингтонского института Брукингса Стивен Пайфер;

б ывший специальный представитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер;

б ывший командующий сухопутными войсками США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес.

Авторы заявления обращают внимание, что РФ нарушила ряд своих обязательств по международным соглашениям, в том числе – по Будапештскому меморандуму. Они предполагают, что Москва готовит почву для вооруженного нападения на Украину, несмотря на готовность США и НАТО сесть за стол переговоров.

"Мы считаем, что Соединенные Штаты должны в тесном сотрудничестве со своими союзниками по НАТО и Украиной предпринять немедленные шаги, чтобы повлиять на расчеты Кремля об экономической выгоде, прежде чем российское руководство решится на дальнейшую военную эскалацию", – сказано в заявлении.

В нем отмечается, что администрация Байдена должна согласовать с европейскими партнерами ответ на возможное нападение на Украину, "независимо от степени или формы российской эскалации".

"Такой ответ должен включать пакет серьезных и болезненных санкций, которые будут немедленно применены в случае нападения России на Украину. В идеале, план этих санкций должен быть передан Москве уже сейчас, чтобы Кремль имел четкое представление о масштабах экономического удара, который ему будет нанесен. В частности, Вашингтон должен провести консультации с Берлином и заручиться согласием Германии на то, что она не допустит ввода в эксплуатацию "Северного потока – 2" в случае нападения России, дав понять, что в противном случае администрация не будет вновь отменять санкции в отношении этого газопровода", – пишут авторы обращения к Байдену.

Они считают, что главное, что сейчас может сделать Запад для Украины – повысить сдерживающий потенциал Вооруженных сил Украины, ускорив предоставление военной помощи.

"Для Кремля масштабное вторжение в Украину имеет смысл только в том случае, если российские войска смогут захватить и удержать украинскую территорию, не неся при этом значительных и постоянных потерь. Западные страны должны действовать уже сейчас, чтобы обеспечить вооруженные силы и подразделения территориальной обороны Украины дополнительными возможностями, способными нанести такие потери", – подчеркивается в документе.