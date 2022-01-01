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Бывшие послы США потребовали от Байдена обнародовать санкции на случай вторжения РФ в Украину

Обращение к Байдену подписали 24 бывших посла и сотрудника органов национальной безопасности США
Обращение к Байдену подписали 24 бывших посла и сотрудника органов национальной безопасности США
Фото: ЕРА

Группа бывших послов США, экс-сотрудников органов национальной безопасности страны выступили с публичным призывом к президенту Соединенных Штатов Джо Байдену – они требуют обнародовать перечень мер, которые США введут против России в случае, если она вторгнется в Украину.

Заявление было опубликовано на сайте The Atlantic Council 30 декабря, в день телефонных переговоров Байдена с президентом РФ Владимиром Путиным. 

Документ подписали 24 человека, среди них:

  • экс-помощник госсекретаря США, ведущий эксперт Atlantic Council Дэниел Фрид;
  • экс-посол США в России, бывший заместитель генерального секретаря НАТО Александр Вершбоу; 
  • бывший посол США в РФ, профессор Стэнфордского университета Майкл Макфол;
  • бывший посол США в Украине Джон Хербст;
  • экс-посол США в Украине, старший научный сотрудник вашингтонского института Брукингса Стивен Пайфер;
  • бывший специальный представитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер;
  • бывший командующий сухопутными войсками США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес. 

Авторы заявления обращают внимание, что РФ нарушила ряд своих обязательств по международным соглашениям, в том числе – по Будапештскому меморандуму. Они предполагают, что Москва готовит почву для вооруженного нападения на Украину, несмотря на готовность США и НАТО сесть за стол переговоров. 

"Мы считаем, что Соединенные Штаты должны в тесном сотрудничестве со своими союзниками по НАТО и Украиной предпринять немедленные шаги, чтобы повлиять на расчеты Кремля об экономической выгоде, прежде чем российское руководство решится на дальнейшую военную эскалацию", – сказано в заявлении. 

В нем отмечается, что администрация Байдена должна согласовать с европейскими партнерами ответ на возможное нападение на Украину, "независимо от степени или формы российской эскалации". 

"Такой ответ должен включать пакет серьезных и болезненных санкций, которые будут немедленно применены в случае нападения России на Украину. В идеале, план этих санкций должен быть передан Москве уже сейчас, чтобы Кремль имел четкое представление о масштабах экономического удара, который ему будет нанесен. В частности, Вашингтон должен провести консультации с Берлином и заручиться согласием Германии на то, что она не допустит ввода в эксплуатацию "Северного потока – 2" в случае нападения России, дав понять, что в противном случае администрация не будет вновь отменять санкции в отношении этого газопровода", – пишут авторы обращения к Байдену. 

Они считают, что главное, что сейчас может сделать Запад для Украины – повысить сдерживающий потенциал Вооруженных сил Украины, ускорив предоставление военной помощи. 

"Для Кремля масштабное вторжение в Украину имеет смысл только в том случае, если российские войска смогут захватить и удержать украинскую территорию, не неся при этом значительных и постоянных потерь. Западные страны должны действовать уже сейчас, чтобы обеспечить вооруженные силы и подразделения территориальной обороны Украины дополнительными возможностями, способными нанести такие потери", – подчеркивается в документе.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной и готовит вторжение в Украину.

В Кремле назвали сообщения о подготовке вторжения "вбросами", заявили, что "Россия не собирается ни на кого нападать и не вынашивает никаких агрессивных планов", и обвинили Киев в подготовке к агрессии "против "ЛНР" и "ДНР". В МИД Украины опровергли дезинформацию РФ о якобы подготовке к военному нападению на Донбассе. США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.

10 декабря Россия потребовала от Североатлантического альянса официально отозвать обещание Украине о ее вступлении в НАТО. Генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг в ответ на это подчеркнул, что право каждого народа выбирать свой путь остается фундаментальным для НАТО.

17 декабря МИД РФ распространил переданные Вашингтону российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО "в восточном направлении", отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР.

Путин сказал 21 декабря, что требования РФ по безопасности – не ультиматум, но Запад должен дать на них ответ. 23 декабря он заявил, что в 1990-х годах страны Запада заверяли Москву, что не станут расширять НАТО на восток, но "нагло обманули". НАТО никогда не давал обещаний не расширяться, парировал Путину Столтенберг.

29 декабря в Госдепартаменте США сообщили, что в январе проведут переговоры с Москвой по требованиям относительно "гарантий безопасности": 10 января состоится диалог между Соединенными Штатами и РФ по стратегической стабильности, 12 января Россия и НАТО планируют провести встречу на уровне Совета Россия – НАТО, а на 13 января намечена встреча представителей РФ и ОБСЕ.

30 декабря Байден и Путин провели второй за месяц разговор. В ходе беседы, которая длилась около 50 минут, глава Белого дома предупредил Путина, что США, их союзники и партнеры дадут решительный ответ в случае вторжения РФ в Украину.

По словам Байдена, у него сложилось впечатление, что Путин согласился с тем, что в январе пройдет три раунда переговоров касательно требований России и "не выразил несогласия ни с чем". "Я ясно дал понять президенту Путину, что если он сделает еще какие-либо шаги и вторгнется в Украину, мы введем жесткие санкции. Мы увеличим наше присутствие в Европе с нашими союзниками по НАТО и ему придется заплатить высокую цену", – подчеркнул Байден.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: США, Джо Байден, Стивен Пайфер, посол США, Александр Вершбоу, Бен Ходжес, Джон Хербст, война в Украине, война на Донбассе, Майкл Макфол, Курт Волкер, Дэниел Фрид, Atlantic Council
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