Нардеп Рахманин: Реальной угрозы полномасштабного вторжения я не вижу. Для Путина это отважный шаг в направлении суицида

Рахманин: Широкомасштабное вторжение – апокалиптические картинки, которые нам рисуют, – по состоянию на сейчас пока не выглядит реалистичным Фото: goloszmin.org

"Пока, слава богу, реальной угрозы полномасштабного вторжения я не вижу. Есть политическая составляющая: для Путина такой сценарий – если и не откровенное самоубийство, то достаточно отважный шаг в направлении суицида", – заявил нардеп.

Он отметил, что уровень угрозы оценивается по ряду объективных критериев. Сейчас в сообщениях военных чиновников и СМИ говорится о высокой численности российских войск, увеличении батальонно-тактических групп, но других маркеров нет.

"Батальонно-тактическая группа – это формирование, которое само по себе реальной угрозы, если мы говорим о широкомасштабном вторжении, не представляет. Для того, чтобы говорить о широкомасштабном вторжении, должна быть создана мощная ударная группировка", – сказал Рахманин.

Он пояснил, что ударная группировка – это определенное количество специфических частей и подразделений, ремонт старых и построение новых взлетно-посадочных полос, накопление необходимого критического запаса топлива, развертывание военных госпиталей и центров управления, тренировка и обучение личного состава, слаживание частей.

"Этого, по крайней мере масштабно, пока не происходит", – заявил член оборонного комитета Рады.

Он также подчеркнул, что для полномасштабного вторжения России, учитывая длину границы, особенности рельефа и мобилизационный потенциал Украины, нужно не менее 300–350 тыс. человек, при том, что ВС РФ составляют около 1 млн военнослужащих. Это означает масштаб мобилизации и перебрасывания людей и оружия в РФ, которого сейчас нет.

"Я не могу вдаваться в подробности, на сегодняшний день достаточно высок риск активизации боевых действий. А вот широкомасштабное вторжение – апокалиптические картинки, которые нам рисуют, – по состоянию на сейчас пока не выглядит реалистичным", – резюмировал Рахманин.

Он считает, что Путин ведет "игру на повышение ставок с угрозой воевать, если требования не будут учтены", которую принимают США, делая заявления о санкциях.

"Зачем все это делается? У каждого свои интересы. У Путина есть целый ряд требований, которые он хочет удовлетворить. И предъявляя неприемлемое требование официально зафиксировать гарантии нерасширения НАТО, он прекрасно понимает, что с этими требованиями никто не согласится. Но чем выше ты поднимаешь ставку, тем легче получить половину из того, что просишь, и этого будет достаточно", – сказал Рахманин.

В то же время, отметил он, у президента США Джо Байдена есть свои внутренние и внешние проблемы, в том числе связанные с "Северным потоком – 2", сотрудничеством между Китаем и Россией, и другие, для решения которых ему нужны уступки от России, а значит, нужно делать уступки со своей стороны

"Но для того, чтобы это воспринималось, как победа, а не как слабость, нужен фон. Что может быть лучшим фоном? Информационная кампания о том, что война неизбежна, и она будет страшна... А когда неприменение санкций в отношении "Северного потока-2" будет подаваться не как проигрыш, не как уступка, а как цена, которую заплатили, чтобы предотвратить масштабную войну в центре Европы, это уже воспринимается совершенно иначе", – считает нардеп.