СБУ заявила, что с 2014 года разоблачила более 20 российских шпионов-дипломатов и задержала сотни диверсантов

"Более 180 злоумышленников осуждены за государственную измену и шпионаж", – говорится в сообщении.
Кроме того, отметили в спецслужбе, разоблачены более 20 кадровых сотрудников российской разведки, работавших в Украине под прикрытием должностей дипломатов РФ. По материалам СБУ, они объявлены рersona non grata.
Также за этот период украинские контрразведчики обезвредили более 300 вражеских диверсионно-разведывательных групп. 26 человек задержаны на попытке подрыва объектов критической инфраструктуры, в том числе оборонного значения.
"Более 250 боевиков суд приговорил к разным срокам заключения за преступления против государственной безопасности Украины. Среди них – главари и участники незаконных вооруженных формирований и террористических группировок, так называемых "Л/ДНР", – отметили в СБУ.
17 декабря в СБУ сообщали также, что с 2014 года идентифицировали почти 1400 российских наемников, большинство из них задержаны.
Контекст:
Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
По данным украинского омбудсмена Людмилы Денисовой, за время вооруженного конфликта на Донбассе погибли почти 14 тыс. украинцев, из них 4 тыс. – гражданские лица, в том числе 158 детей.