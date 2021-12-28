СБУ заявила, что с 2014 года разоблачила более 20 российских шпионов-дипломатов и задержала сотни диверсантов

"Более 180 злоумышленников осуждены за государственную измену и шпионаж", – говорится в сообщении.

Кроме того, отметили в спецслужбе, разоблачены более 20 кадровых сотрудников российской разведки, работавших в Украине под прикрытием должностей дипломатов РФ. По материалам СБУ, они объявлены рersona non grata.

Также за этот период украинские контрразведчики обезвредили более 300 вражеских диверсионно-разведывательных групп. 26 человек задержаны на попытке подрыва объектов критической инфраструктуры, в том числе оборонного значения.

"Более 250 боевиков суд приговорил к разным срокам заключения за преступления против государственной безопасности Украины. Среди них – главари и участники незаконных вооруженных формирований и террористических группировок, так называемых "Л/ДНР", – отметили в СБУ.

Фото: ssu.gov.ua

17 декабря в СБУ сообщали также, что с 2014 года идентифицировали почти 1400 российских наемников, большинство из них задержаны.