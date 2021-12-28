"Стратегия безумца". Кулеба объяснил, в чем смысл российских документов о "гарантиях безопасности"

Кулеба о принятии российских требований: Это было бы самым большим унижением США и НАТО в истории с момента основания Альянса Фото: EPA

"Там же не только требование, чтобы НАТО не расширялось, там же есть требование прекратить военное присутствие НАТО в странах-членах НАТО. Я в это не верю, потому что принять такое требование в любой форме – это было бы самым большим унижением США и НАТО в истории с момента основания Альянса", – отметил министр.

Журналисты отметили, что в России, вероятно, тоже это понимают и остается неясным, зачем Россия публикует эти документы.

"В дипломатии есть такой термин – madman strategy, стратегия безумца. То есть демонстрировать партнеру, что ты просто бешеный, готов на что угодно, непредсказуемый и поэтому к тебе надо подходить с особенной уступчивостью и нежностью. Карибский кризис зародился именно из такой стратегии [советского руководителя Никиты] Хрущева, и мы знаем, чем он закончился", – сказал Кулеба.

Он отказался углубляться в мотивацию России за невозможностью "на самом деле залезть им в мозг и доподлинно увидеть там детальный план действий".

"У них вполне может и не быть плана, кстати. А давайте попробуем вот это, а увидим, что получится. У них все равно репутация "плохих парней", терять им в этом плане особо нечего. Единственная репутация, о которой они сильно волнуются – это репутация стабильного поставщика энергоресурсов в Европейский союз. А во всем остальном они вполне могут действовать оппортунистически. Это такое тестирование, провоцирование Запада, это их игра", – сказал министр.

По его мнению, Украине следует меньше думать о мотивации России и больше заботиться о своих действиях и о скоординированности действий с партнерами.

В то же время Кулеба подчеркнул, что Украина не только является ключевой причиной появления этих документов, но и присутствует во всех консультациях, во всех разговорах, которые западные страны ведут с Россией, и выступает как активный участник международной политики.

"Распространялись в последнее время слухи, СМИ публиковали, что на Украину тут жмут, там давят... Возможность что-то "настойчиво просить" или давить касательно того, что не отвечает интересам Украины, – такой опции в принципе нет на столе, она снята с повестки дня. Партнеры знают, что не надо даже пытаться это делать", – добавил он.