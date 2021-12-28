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ПОЛИТИКА

"Стратегия безумца". Кулеба объяснил, в чем смысл российских документов о "гарантиях безопасности"

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Кулеба о принятии российских требований: Это было бы самым большим унижением США и НАТО в истории с момента основания Альянса
Кулеба о принятии российских требований: Это было бы самым большим унижением США и НАТО в истории с момента основания Альянса
Фото: EPA

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба не верит, что США или НАТО согласятся с требованием РФ остановить расширение на восток или другими "гарантиями безопасности", о которых идет речь в опубликованных Россией проектах договоров. Об этом он сказал в интервью "РБК-Украина", опубликованном 28 декабря.

"Там же не только требование, чтобы НАТО не расширялось, там же есть требование прекратить военное присутствие НАТО в странах-членах НАТО. Я в это не верю, потому что принять такое требование в любой форме – это было бы самым большим унижением США и НАТО в истории с момента основания Альянса", – отметил министр. 

Журналисты отметили, что в России, вероятно, тоже это понимают и остается неясным, зачем Россия публикует эти документы.

"В дипломатии есть такой термин – madman strategy, стратегия безумца. То есть демонстрировать партнеру, что ты просто бешеный, готов на что угодно, непредсказуемый и поэтому к тебе надо подходить с особенной уступчивостью и нежностью. Карибский кризис зародился именно из такой стратегии [советского руководителя Никиты] Хрущева, и мы знаем, чем он закончился", – сказал Кулеба.

Он отказался углубляться в мотивацию России за невозможностью "на самом деле залезть им в мозг и доподлинно увидеть там детальный план действий".

"У них вполне может и не быть плана, кстати. А давайте попробуем вот это, а увидим, что получится. У них все равно репутация "плохих парней", терять им в этом плане особо нечего. Единственная репутация, о которой они сильно волнуются – это репутация стабильного поставщика энергоресурсов в Европейский союз. А во всем остальном они вполне могут действовать оппортунистически. Это такое тестирование, провоцирование Запада, это их игра", – сказал министр. 

По его мнению, Украине следует меньше думать о мотивации России и больше заботиться о своих действиях и о скоординированности действий с партнерами. 

В то же время Кулеба подчеркнул, что Украина не только является ключевой причиной появления этих документов, но и присутствует во всех консультациях, во всех разговорах, которые западные страны ведут с Россией, и выступает как активный участник международной политики.

"Распространялись в последнее время слухи, СМИ публиковали, что на Украину тут жмут, там давят... Возможность что-то "настойчиво просить" или давить касательно того, что не отвечает интересам Украины, – такой опции в принципе нет на столе, она снята с повестки дня. Партнеры знают, что не надо даже пытаться это делать", – добавил он. 

Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

21 ноября начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что РФ готовится к нападению на Украину в конце января или начале февраля, причем атака будет "гораздо более разрушительной, чем любая ранее". Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил 22 декабря, что в зоне 200 км от границы страны находится 122 тыс. российских военных.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.

7 декабря во время онлайн-переговоров с президентом США Джо Байденом на фоне сообщений американских СМИ о стягивании войск РФ к украинским границам президент РФ Владимир Путин заявил, что НАТО предпринимает попытки "освоения" территории Украины и потребовал "надежных, юридически зафиксированных гарантий", что НАТО не будет расширяться на восток.

10 декабря Россия потребовала от Североатлантического альянса официально отозвать обещание Украине о ее вступлении в НАТО. 17 декабря МИД РФ распространил переданные Вашингтону российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО "в восточном направлении", отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР.

В Белом доме 17 декабря заявили, что ознакомлены с российскими проектами договоров, подчеркнув, что США не будут вести переговоры с РФ по "гарантиям безопасности" без союзников в Европе.

По мнению генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, диалог НАТО с РФ должен проходить в консультации с европейскими партнерами, такими как Украина. Столтенберг также говорил в интервью газете Le Journal du Dimanche, опубликованном 18 декабря, что НАТО никогда не пойдет на компромисс с РФ по принятию в Альянс Украины и не будет обсуждать "зоны влияния".

В МИД Украины в ответ на требования РФ к НАТО призвали Россию в качестве первых шагов для достижения гарантий безопасности на европейском континенте "безотлагательно и безоговорочно вернуться к конструктивной повестке дня и уже сейчас начать выполнение Минских соглашений и договоренностей лидеров нормандского формата" по урегулированию конфликта на Донбассе.

Теги: Россия, США, НАТО, переговоры, Дмитрий Кулеба, дипломаты
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