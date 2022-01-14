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ВОЙНА В УКРАИНЕ

США в ближайшие сутки обнародуют данные разведки о планах РФ в отношении Украины – Белый дом

В Белом доме считают, что в планах властей РФ фабрикация обвинений в адрес Украины
В Белом доме считают, что в планах властей РФ фабрикация обвинений в адрес Украины
Фото: depositphotos.com

США в ближайшие сутки обнародуют данные разведки о планах России в отношении Украины. Об этом советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил 13 января на брифинге, который в Facebook транслировал Белый дом.

По его словам, речь идет о возможной фабрикации Москвой оснований для обвинения Украины в "подготовке неизбежной атаки на российские силы на востоке Украины".

"Мы видели этот сценарий в 2014 году. [Россия] готовит его снова. У администрации [президента США] будут дополнительные сведения по поводу того, что мы видим в плане создания предлога, которыми мы поделимся в течение следующих 24 часов", – подчеркнул Салливан.

https://www.facebook.com/WhiteHouse/videos/906513703376119/

Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил 22 декабря, что в зоне 200 км от границы страны находится 122 тыс. российских военных.

В Кремле назвали сообщения о подготовке вторжения "вбросами", заявили, что "Россия не собирается ни на кого нападать и не вынашивает никаких агрессивных планов", и обвинили Киев в подготовке к агрессии "против "ЛНР" и "ДНР". В МИД Украины опровергли дезинформацию РФ о якобы подготовке к военному нападению на Донбассе.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.

17 декабря МИД РФ распространил переданные Вашингтону российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО "в восточном направлении", отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР.

Президент РФ Владимир Путин 23 декабря на ежегодной пресс-конференции ответил на вопрос, будет ли Россия нападать на Украину. По его словам, действия Москвы "будут зависеть не от хода переговоров [о продвижении НАТО на восток], а от безусловного обеспечения безопасности России сегодня и на историческую перспективу".

Пресс-служба Западного военного округа РФ сообщила 11 января о начале учений на общевойсковых полигонах, расположенных вблизи Украины в Воронежской, Белгородской, Брянской и Смоленской областях. Отмечается, что всего в учениях будет задействовано около 300 единиц военной техники.

Сообщение об учениях появилось на следующий день после переговоров США и России в Женеве по требованиям Москвы относительно "гарантий безопасности". Российскую делегацию возглавлял замминистра иностранных дел Сергей Рябков, делегацию США – замгоссекретаря США Венди Шерман. Переговоры проходили в закрытом формате, они продолжались приблизительно 7,5 часа без учета перерыва на обед.

Американская делегация во время переговоров выдвинула претензии России в связи со стягиванием российских войск к российско-украинской границе. Шерман после переговоров заявила, что принцип открытых дверей НАТО не подлежит обсуждению. Она также сообщила, что российская сторона на переговорах не дала прямого ответа на вопрос, готова ли она к деэскалации ситуации на границе с Украиной.

Теги: Россия, США, Украина, военные, граница, разведка, Белый дом, вторжение, войска, Джейк Салливан
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