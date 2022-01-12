Кличко: Россия не имеет права диктовать условия сообществу демократических стран и определять внешнюю политику суверенных государств

"Мы благодарны западным партнерам за соблюдение принципа "ничего об Украине без Украины". Но дипломатические усилия должны быть подкреплены другими мерами. В частности, продлением и углублением санкций против России. Также Украине нужна помощь в усилении ее обороноспособности, развитии энергетической независимости и экономической устойчивости. Это тот минимум, который нужен для того, чтобы Россия уже сегодня понимала высокую цену для ее вторжения в Украину. Украинцы готовы защищать себя. Но мир должен помнить, что безопасность Украины – гарантия его безопасности", – заявил Кличко.

Политик добавил, что требования России на переговорах в Женеве, "поданные в пренебрежительной и безапелляционной форме", свидетельствуют о том, что руководство этого государства не настроено на диалог. Кличко считает, что цель Кремля – найти повод для обвинения США, ЕС и НАТО в срыве переговорного процесса, чтобы оправдать свое агрессивное поведение на границах Украины.

"Россия не имеет права диктовать свои условия сообществу демократических стран и определять внешнюю политику суверенных государств. Украина однозначно заявила о своем стремлении стать частью европейского и евроатлантического сообществ. Европейский вектор развития – не выбор украинской власти, а выбор украинского народа. Сегодня уровень поддержки украинцами движения в ЕС и НАТО достиг своего исторического максимума и продолжает расти. Об этом свидетельствуют социологические опросы. Поэтому никаких компромиссов по внешнему курсу Украины быть не может – наш курс не зависит и не должен зависеть от воли третьих стран", – подытожил Кличко.