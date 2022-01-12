Ограничения будут касаться лично Путина. В США готовятся обнародовать новый пакет санкций против России – СМИ

В распоряжении журналистов оказался документ, которым предполагается введение широких санкций против высших российских военных и чиновников, включая Путина. Санкции могут коснуться банковской системы России и финансовых учреждений, которые используют платежную систему SWIFT.

В документе отметили, что газопровод "Северный поток – 2" может значительно расширить влияние Путина на Западную Европу, сделав ее более зависимой от российских энергоресурсов.

Глава комитета Сената по международным отношениям Роберт Менендес заявил, что ограничительные меры, изложенные в законопроекте, "абсолютно ясно дают понять, что Сенат США не будет бездействовать, когда Кремль угрожает повторным вторжением в Украину".

Менендес сказал, что США посылает России четкий сигнал.

"Путину не нужно обрушивать свою экономику и ему не нужно жертвовать жизнями своего народа в тщетной попытке переписать карту Европы", – заявил политик.

Возле границ Украины находится значительное количество войск РФ, США не наблюдают его уменьшения. Об этом 10 января заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.