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Ограничения будут касаться лично Путина. В США готовятся обнародовать новый пакет санкций против России – СМИ

США планируют ввести новые санкции против высших российских военных и чиновников, включая Путина
США планируют ввести новые санкции против высших российских военных и чиновников, включая Путина
Фото: EPA

Сенаторы-демократы 12 января планируют обнародовать пакет персональных санкций против президента РФ Владимира Путина, санкции могут ввести в случае вторжения в Украину. Об этом написала The Washignton Post.

В распоряжении журналистов оказался документ, которым предполагается введение широких санкций против высших российских военных и чиновников, включая Путина. Санкции могут коснуться банковской системы России и финансовых учреждений, которые используют платежную систему SWIFT.

В документе отметили, что газопровод "Северный поток – 2" может значительно расширить влияние Путина на Западную Европу, сделав ее более зависимой от российских энергоресурсов.

Глава комитета Сената по международным отношениям Роберт Менендес заявил, что ограничительные меры, изложенные в законопроекте, "абсолютно ясно дают понять, что Сенат США не будет бездействовать, когда Кремль угрожает повторным вторжением в Украину".

Менендес сказал, что США посылает России четкий сигнал.

"Путину не нужно обрушивать свою экономику и ему не нужно жертвовать жизнями своего народа в тщетной попытке переписать карту Европы", – заявил политик.

Возле границ Украины находится значительное количество войск РФ, США не наблюдают его уменьшения. Об этом 10 января заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил 22 декабря, что в зоне 200 км от границы страны находится 122 тыс. российских военных.

В Кремле назвали сообщения о подготовке вторжения "вбросами", заявили, что "Россия не собирается ни на кого нападать и не вынашивает никаких агрессивных планов", и обвинили Киев в подготовке к агрессии "против "ЛНР" и "ДНР". В МИД Украины опровергли дезинформацию РФ о якобы подготовке к военному нападению на Донбассе.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.

17 декабря МИД РФ распространил переданные Вашингтону российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО "в восточном направлении", отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР.

Путин 23 декабря на ежегодной пресс-конференции ответил на вопрос, будет ли Россия нападать на Украину. По его словам, действия Москвы "будут зависеть не от хода переговоров [о продвижении НАТО на восток], а от безусловного обеспечения безопасности России сегодня и на историческую перспективу".

29 декабря в Госдепартаменте США сообщили, что в январе проведут переговоры с Москвой по требованиям относительно "гарантий безопасности": 10 января состоялся диалог между Соединенными Штатами и РФ по стратегической стабильности, 12 января Россия и НАТО проводят встречу на уровне Совета Россия – НАТО, на 13 января намечена встреча представителей РФ и ОБСЕ.

Теги: Россия, США, Украина, санкции, военные, газопровод, SWIFT, Роберт Менендес
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