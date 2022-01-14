США четко высказались о последствиях дальнейших военных действий России в отношении Украины – Салливан

"Мы продолжаем активно координировать с партнерами жесткие экономические меры в ответ на дальнейшее вторжение России в Украину. Мы продолжаем работать с союзниками по НАТО над изменениями в составе сил, особенно на восточном фланге НАТО, если возникнет такой сценарий. И мы продолжаем поддерживать Украину и украинский народ в защите их суверенитета и территориальной целостности. Мы очень четко высказались перед Россией о последствиях дальнейших военных действий или дестабилизации в Украине. Если они решат продолжить вторжение в Украину, то им придется иметь дело с издержками и последствиями, которые наложат США и наши союзники и партнеры", – сказал он.

Салливан отметил, что США будут работать в тандеме с союзниками и партнерами не только в Европе, но и в других частях мира над экспортным контролем, который окажет влияние на стратегические отрасли в России.

"Соединенные Штаты будут стремиться укреплять и усиливать свою позицию и позицию наших союзников и поддерживать украинцев в случае дальнейшего вторжения в Украину", – добавил советник Байдена.