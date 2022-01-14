ГОРДОН
 
 
МИР

США четко высказались о последствиях дальнейших военных действий России в отношении Украины – Салливан

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
США продолжат поддерживать Украину и украинский народ, отметил Салливан
США продолжат поддерживать Украину и украинский народ, отметил Салливан
Фото: EPA

Соединенные Штаты Америки видят одной из главных задач предотвращение вторжения российских войск в Украину. Об этом 13 января на брифинге заявил советник по национальной безопасности президента США Джейк Салливан, сообщает пресс-служба Белого дома.

"Мы продолжаем активно координировать с партнерами жесткие экономические меры в ответ на дальнейшее вторжение России в Украину. Мы продолжаем работать с союзниками по НАТО над изменениями в составе сил, особенно на восточном фланге НАТО, если возникнет такой сценарий. И мы продолжаем поддерживать Украину и украинский народ в защите их суверенитета и территориальной целостности. Мы очень четко высказались перед Россией о последствиях дальнейших военных действий или дестабилизации в Украине. Если они решат продолжить вторжение в Украину, то им придется иметь дело с издержками и последствиями, которые наложат США и наши союзники и партнеры", – сказал он.

Салливан отметил, что США будут работать в тандеме с союзниками и партнерами не только в Европе, но и в других частях мира над экспортным контролем, который окажет влияние на стратегические отрасли в России.

"Соединенные Штаты будут стремиться укреплять и усиливать свою позицию и позицию наших союзников и поддерживать украинцев в случае дальнейшего вторжения в Украину", – добавил советник Байдена.

Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил 22 декабря, что в зоне 200 км от границы страны находится 122 тыс. российских военных.

В Кремле назвали сообщения о подготовке вторжения "вбросами", заявили, что "Россия не собирается ни на кого нападать и не вынашивает никаких агрессивных планов", и обвинили Киев в подготовке к агрессии "против "ЛНР" и "ДНР". В МИД Украины опровергли дезинформацию РФ о якобы подготовке к военному нападению на Донбассе.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.

17 декабря МИД РФ распространил переданные Вашингтону российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО "в восточном направлении", отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР.

Президент РФ Владимир Путин 23 декабря на ежегодной пресс-конференции ответил на вопрос, будет ли Россия нападать на Украину. По его словам, действия Москвы "будут зависеть не от хода переговоров [о продвижении НАТО на восток], а от безусловного обеспечения безопасности России сегодня и на историческую перспективу".

Пресс-служба Западного военного округа РФ сообщила 11 января о начале учений на общевойсковых полигонах, расположенных вблизи Украины в Воронежской, Белгородской, Брянской и Смоленской областях. Отмечается, что всего в учениях будет задействовано около 300 единиц военной техники.

Сообщение об учениях появилось на следующий день после переговоров США и России в Женеве по требованиям Москвы относительно "гарантий безопасности". Российскую делегацию возглавлял замминистра иностранных дел Сергей Рябков, делегацию США – замгоссекретаря США Венди Шерман. Переговоры проходили в закрытом формате, они продолжались приблизительно 7,5 часов без учета перерыва на обед.

Американская делегация во время переговоров выдвинула претензии России в связи со стягиванием российских войск к российско-украинской границе. Шерман после переговоров заявила, что принцип открытых дверей НАТО не подлежит обсуждению. Она также сообщила, что российская сторона на переговорах не дала прямого ответа на вопрос, готова ли она к деэскалации ситуации на границе с Украиной.

Теги: Россия, США, Украина, агрессия, вторжение, страна-агрессор, Джон Салливан
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Тина Кароль показала соски крупным планом
Тина Кароль показала соски крупным планом
"Сиси прикрой", "Какая сексуальная". Могилевская снялась в надетом на голое тело распахнутом пиджаке
"Сиси прикрой", "Какая сексуальная". Могилевская снялась в надетом на голое тело распахнутом пиджаке
  Продюсер "Танцев со звездами" Завадюк: Я весил настолько много, что меня буллили. Называли: "Толстый, жирный", могли дать пендель
  Продюсер "Танцев со звездами" Завадюк: Я весил настолько много, что меня буллили. Называли: "Толстый, жирный", могли дать пендель
Черничные оладьи. Рецепт от судьи шоу "МастерШеф"
Черничные оладьи. Рецепт от судьи шоу "МастерШеф"
  Уэст ночью избил фаната, повалив его на землю ударом в голову. Видео
  Уэст ночью избил фаната, повалив его на землю ударом в голову. Видео
Мейхер показала пышную голую грудь вблизи
Мейхер показала пышную голую грудь вблизи
"Что это будет за песня и куда, скоро узнаете". Полякова показала, как в Испании записывает англоязычную песню со шведским продюсером и "гакает"
"Что это будет за песня и куда, скоро узнаете". Полякова показала, как в Испании записывает англоязычную песню со шведским продюсером и "гакает"
48-летняя Клум засветила голое тело
48-летняя Клум засветила голое тело
Продюсеры российского фильма ответили фотографу из Норвегии на обвинения в плагиате
Продюсеры российского фильма ответили фотографу из Норвегии на обвинения в плагиате
Принц Эндрю лишился воинского титула и королевского патронажа после обвинения в сексуальном насилии
Принц Эндрю лишился воинского титула и королевского патронажа после обвинения в сексуальном насилии
"Евровидение 2022". Организаторы назвали дату финала нацотбора
"Евровидение 2022". Организаторы назвали дату финала нацотбора
"Какая женственная". Дорофеева снялась без бюстгальтера
"Какая женственная". Дорофеева снялась без бюстгальтера
"Почему в трусах, как у мужика, все отвисло?" 45-летняя Волочкова показала тело в мокром купальнике
"Почему в трусах, как у мужика, все отвисло?" 45-летняя Волочкова показала тело в мокром купальнике
"Ну как же так?" Притула вместе с женой покинули Украину, оставив троих детей
"Ну как же так?" Притула вместе с женой покинули Украину, оставив троих детей
"Нет слов", "Выглядишь, как богиня". Хайек показала вываливающуюся из декольте грудь
"Нет слов", "Выглядишь, как богиня". Хайек показала вываливающуюся из декольте грудь
  Продюсер "Танцев со звездами" Завадюк назвал имена двух самых конфликтных певиц в украинском шоу-бизнесе
  Продюсер "Танцев со звездами" Завадюк назвал имена двух самых конфликтных певиц в украинском шоу-бизнесе
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Актриса студии "Квартал 95" Сопонару в постели засветила голый лобок (149374)
2
Невеста бывшего мужа Ани Лорак засветила на пляже в Занзибаре голую грудь (93052)
3
"Нет слов", "Выглядишь, как богиня". Хайек показала вываливающуюся из декольте грудь (66554)
4
"Сиськи выпадают", "Мама скажет, что дочь голая". Никитюк поделилась горячим постельным снимком (54401)
5
"Жопа висит", "Лободицы". 39-летняя Лобода снялась в бикини и крупным планом показала ягодицы (42086)
6
"Это лучше, чем сырники", "Обалденно вкусно". Кулинарный блогер показала, как за 30 минут приготовить выпечку из творога (41181)
7
"Я бы хотел быть твоей левой рукой", "Горячая дамочка". Рианна снялась в воде с рукой в зоне бикини (35440)
8
"Думаю, ты свихнулась". 63-летняя Мадонна показала промежность и огромный синяк (31749)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS