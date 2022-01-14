Псаки прокомментировала возможность проведения трехсторонних переговоров между Байденом, Путиным и Зеленским

Псаки: Мне нечего сообщить в контексте следующих шагов в переговорах или контактах Фото: ЕРА

"Мне нечего сообщить в контексте следующих шагов в переговорах или контактах", – сказала она, отвечая на вопрос о возможности проведения трехсторонних переговоров между главой Белого дома Джо Байденом, президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом РФ Владимиром Путиным.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак говорил сегодня, что Зеленский предложил Байдену организовать такую встречу. Он не исключил проведение переговоров в формате видеоконференции.

"Мы ожидаем реакции российской стороны, но наши американские партнеры восприняли наше предложение с определенным интересом", – сказал он.

Псаки отметила, что в переговорном процессе сейчас "все вернулись в свои столицы и ведут обсуждения". "Президент [Байден] считает, что дальнейшие действия – за президентом Владимиром Путиным и Россией", – добавила она.