ГОРДОН
 
 
МИР

Псаки прокомментировала возможность проведения трехсторонних переговоров между Байденом, Путиным и Зеленским

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Псаки: Мне нечего сообщить в контексте следующих шагов в переговорах или контактах
Псаки: Мне нечего сообщить в контексте следующих шагов в переговорах или контактах
Фото: ЕРА

США пока нечего сообщить о следующих шагах в переговорах с Россией. Об этом пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила на брифинге 14 января, трансляция велась в Facebook.

"Мне нечего сообщить в контексте следующих шагов в переговорах или контактах", – сказала она, отвечая на вопрос о возможности проведения трехсторонних переговоров между главой Белого дома Джо Байденом, президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом РФ Владимиром Путиным. 

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак говорил сегодня, что Зеленский предложил Байдену организовать такую встречу. Он не исключил проведение переговоров в формате видеоконференции. 

"Мы ожидаем реакции российской стороны, но наши американские партнеры восприняли наше предложение с определенным интересом", – сказал он.  

Псаки отметила, что в переговорном процессе сейчас "все вернулись в свои столицы и ведут обсуждения". "Президент [Байден] считает, что дальнейшие действия – за президентом Владимиром Путиным и Россией", – добавила она.

Контекст:

17 декабря 2021 года на фоне наращивания российских войск вблизи границ Украины МИД РФ распространил переданные Вашингтону российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО "в восточном направлении" и отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР.

Путин 23 декабря на ежегодной пресс-конференции ответил на вопрос, будет ли Россия нападать на Украину. По его словам, действия Москвы "будут зависеть не от хода переговоров [о продвижении НАТО на восток], а от безусловного обеспечения безопасности России сегодня и на историческую перспективу".

Вечером 10 января в Женеве завершились переговоры США и России по требованиям Москвы относительно "гарантий безопасности". Американская делегация во время переговоров выдвинула претензии России в связи со стягиванием российских войск к российско-украинской границе. Замгоссекретаря США Венди Шерман, которая возглавляла делегацию США, после переговоров заявила, что принцип открытых дверей НАТО не подлежит обсуждению. Она также сообщила, что российская сторона на переговорах не дала прямого ответа на вопрос, готова ли она к деэскалации ситуации на границе с Украиной.

В МИД РФ заявили о категорическом отсутствии прогресса на переговорах с США в вопросе членства Украины в НАТО.

12 января в Брюсселе состоялась первая за два с половиной года встреча Совета Россия – НАТО. Генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг после заседания заявил, что на встрече РФ высказала требования остановить вступление новых стран в НАТО и отвести войска с восточного фланга Альянса. НАТО подтвердил свою политику открытых дверей и право каждой нации выбирать для себя союзы.

Генсек подчеркнул, что вопрос вступления Украины в НАТО может обсуждаться только этой страной и 30 странами – членами Альянса. Столтенберг сказал, что Россия представляет угрозу для Украины, а не наоборот.

Шерман по итогам заседания отметила, что Россия не дала обязательств по деэскалации, однако и не заявила, что ее не будет. По ее словам, США и союзники по Альянсу четко дали понять РФ, что "не захлопнут дверь политики открытых дверей НАТО". Перед РФ стоит выбор: деэскалация и дипломатия либо конфронтация и последствия, подчеркнула замгоссекретаря США.

13 января в Вене прошло заседание постоянного совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, на нем продолжились дискуссии между РФ и странами Запада о "гарантиях безопасности".

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Владимир Путин, США, Украина, Джо Байден, Джен Псаки, переговоры, Владимир Зеленский, Андрей Ермак
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Звезда "Гарри Поттера" Уотсон поддержала Палестину. Ее раскритиковали в Израиле, а на защиту встали коллеги
Звезда "Гарри Поттера" Уотсон поддержала Палестину. Ее раскритиковали в Израиле, а на защиту встали коллеги
"Чудо в перьях", "Как Киркоров: уже перья и стразы". Лорак позировала в необычном платье
"Чудо в перьях", "Как Киркоров: уже перья и стразы". Лорак позировала в необычном платье
  "Чтобы мини-купальник натянуть, надо иметь такую попочку, чтобы эти трусики смотрелись". Волочкова заявила, что у нее самые грациозные шпагаты
  "Чтобы мини-купальник натянуть, надо иметь такую попочку, чтобы эти трусики смотрелись". Волочкова заявила, что у нее самые грациозные шпагаты
"Мороз вреден для силикона", "Какая секси". Певица СолоХа топлес искупалась в бассейне на морозе
"Мороз вреден для силикона", "Какая секси". Певица СолоХа топлес искупалась в бассейне на морозе
"Настенька без макияжа такая милая", "Нормальная борода". В сети обсуждают селфи отдыхающих в Тулуме Потапа и Каменских
"Настенька без макияжа такая милая", "Нормальная борода". В сети обсуждают селфи отдыхающих в Тулуме Потапа и Каменских
"Ты выглядишь на 20", "Абсолютно сексуальная малышка". 55-летняя Кроуфорд снялась в обтягивающем грудь топе
"Ты выглядишь на 20", "Абсолютно сексуальная малышка". 55-летняя Кроуфорд снялась в обтягивающем грудь топе
Холоденко: Женщины, которые принимают предложения стать любовницами, делают это не на благотворительных основаниях
Холоденко: Женщины, которые принимают предложения стать любовницами, делают это не на благотворительных основаниях G
"Орландо так повезло", "Это твоя лучшая публикация". 37-летняя Кэти Перри снялась топлес
"Орландо так повезло", "Это твоя лучшая публикация". 37-летняя Кэти Перри снялась топлес
"Як тебе не любити, Лос-Анджелесе мій". Уехавший за границу Богдан показал новое фото
"Як тебе не любити, Лос-Анджелесе мій". Уехавший за границу Богдан показал новое фото
"Сбрасываю лишние кг". Королева эротично покрутила пятой точкой возле паха Тарзана
"Сбрасываю лишние кг". Королева эротично покрутила пятой точкой возле паха Тарзана
  "Был немытый, мы вызвали лора, чтобы почистить уши". В доме престарелых рассказали, в каком состоянии к ним попал 85-летний Куравлев
  "Был немытый, мы вызвали лора, чтобы почистить уши". В доме престарелых рассказали, в каком состоянии к ним попал 85-летний Куравлев
"Она – твоя дочь, а не жена или подруга", "Остановись". Бекхэм поцеловал в губы 10-летнюю дочь
"Она – твоя дочь, а не жена или подруга", "Остановись". Бекхэм поцеловал в губы 10-летнюю дочь
"Красавица Хюррем", "Шикарная женщина". Узерли позировала в платье с откровенным декольте
"Красавица Хюррем", "Шикарная женщина". Узерли позировала в платье с откровенным декольте
48-летний Шнуров станет отцом в четвертый раз – СМИ
48-летний Шнуров станет отцом в четвертый раз – СМИ
"Нет смысла жить без него". Шинейд О'Коннор пыталась покончить с собой после смерти сына
"Нет смысла жить без него". Шинейд О'Коннор пыталась покончить с собой после смерти сына
Кондратюк прокомментировал предстоящие гастроли Ани Лорак в Украине
Кондратюк прокомментировал предстоящие гастроли Ани Лорак в Украине
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Актриса студии "Квартал 95" Сопонару в постели засветила голый лобок (158425)
2
Невеста бывшего мужа Ани Лорак засветила на пляже в Занзибаре голую грудь (101761)
3
"Нет слов", "Выглядишь, как богиня". Хайек показала вываливающуюся из декольте грудь (87342)
4
"Сиськи выпадают", "Мама скажет, что дочь голая". Никитюк поделилась горячим постельным снимком (56539)
5
"Это лучше, чем сырники", "Обалденно вкусно". Кулинарный блогер показала, как за 30 минут приготовить выпечку из творога (49769)
6
"Жопа висит", "Лободицы". 39-летняя Лобода снялась в бикини и крупным планом показала ягодицы (49079)
7
"Думаю, ты свихнулась". 63-летняя Мадонна показала промежность и огромный синяк (42970)
8
"Я бы хотел быть твоей левой рукой", "Горячая дамочка". Рианна снялась в воде с рукой в зоне бикини (35613)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS