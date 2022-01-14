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Зеленский предложил Байдену провести трехстороннюю встречу с Путиным – Ермак

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Зеленский с Путиным встречался лишь раз
Зеленский с Путиным встречался лишь раз
Фото: ЕРА

Президент Украины Владимир Зеленский предложил главе Белого дома Джо Байдену провести трехстороннюю встречу с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил во время видеоконференции с экс-послом США Джоном Хербстом, которая транслируется на YouTube-канале The Atlantic Council.

"Президент Зеленский предложил президенту Байдену (и мы думаем, что это может сработать) организовать трехстороннюю встречу – возможно, видеоконференцию – между Байденом, Зеленским и Путиным. Мы ожидаем реакции российской стороны, но наши американские партнеры восприняли наше предложение с определенным интересом", – сказал он.  

Контекст:

Путин и Зеленский встречались лично только раз – в декабре 2019 года в Париже на саммите лидеров стран нормандского формата.

20 апреля 2021 года Зеленский предложил Путину встретиться "в любой точке Донбасса, где идет война". Путин ответил через два дня и предложил встретиться в Москве. Глава Кремля заявил, что готов к переговорам о двусторонних отношениях. Для "обсуждения проблем Донбасса" руководство Украины должно встречаться с главарями "ЛНР" и "ДНР", а "уже потом обсуждать их с представителями третьих стран", сказал он.

Представители украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе считают, что президенту Украины не следует ехать на переговоры в Москву. В Киев приглашать Путина некорректно, заявлял глава Офиса президента Андрей Ермак.

В интервью итальянской газете La Repubblica, которое вышло 27 апреля, Зеленский сказал, что его встреча с Путиным могла бы пройти в Ватикане. "Это действительно идеальное место для диалога о мире", – убежден президент Украины. Перед этим Зеленский говорил, что его "волнует не место проведения, а содержание встречи".

21 мая министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что Зеленский не будет встречаться с Путиным, если на этой встрече не будет тем оккупированных Крыма и Донбасса.

30 июня Путин говорил, что пока не видит смысла во встрече с Зеленским, так как "ключевые вопросы жизнедеятельности Украины решаются не в Киеве, а в Вашингтоне, отчасти – в Берлине и Париже".

Зеленский, реагируя на заявление Путина, назвал слова главы Кремля "пропагандистской мантрой, которая рассчитана на внутреннего потребителя в самой России".

20 декабря пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков сказал, что встреча Путина и Зеленского не готовится, а от Киева не поступало "никаких конкретных предложений". 

В то же время с Байденом за год с момента его вступления в должность президента США Путин провел ряд переговоров. В июле 2021 года в Женеве прошла их личная встреча, в декабре два президента провели переговоры по защищенной линии видеосвязиКроме того, Путин и Байден трижды говорили по телефону, отмечает Forbes.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Джо Байден, переговоры, Владимир Зеленский, Андрей Ермак
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