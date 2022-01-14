Данилов об атаке на правительственные сайты в Украине: Это Российская Федерация

Данилов: Есть единственная страна, которая сегодня этим вопросом может заниматься в таком объеме. Это Российская Федерация Фото: rnbo.gov.ua

"Они [организаторы] хотят, чтобы определенные процессы прекратили существование, потому что те институты, которые есть, – они крайне важны для существования вообще системы государственного управления. – заявил он. – Вполне понятно, у нас есть единственная страна, которая сегодня этим вопросом может заниматься в таком объеме. Это Российская Федерация".

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила сегодня, что США обеспокоены кибератакой и об инциденте проинформирован президент США Джо Байден. "Голосу Америки" в Белом доме сказали, что США готовы предоставить Украине всю необходимую помощь для восстановления работы пострадавших сервисов.

"Мы контактируем с украинской стороной и предложили нашу поддержку при расследовании Украиной последствий и характера [кибератаки], а также для восстановления после инцидентов. Теперь мы не можем назвать ответственных. Мы продолжаем оценку последствий вместе с украинской стороной, но похоже, что они носят ограниченный характер, а работа сайтов возобновляется. Мы будем консультироваться с союзниками и партнерами, включая Украину, по этой ситуации", – отметили в ведомстве.