"Интерпретируем как попытку дестабилизировать польско-украинские отношения". В МИД Польши осудили кибератаку на украинские сайты

В МИД Польши заявили, что осуждают деятельность, которая приводит к распространению дезинформации и нарушению работы государственных учреждений Фото: depositphotos.com

"Мы обеспокоены сообщением о кибератаке на сайты правительства Украины, включая МИД. Мы решительно осуждаем любую деятельность, которая приводит к распространению дезинформации и нарушению работы государственных учреждений", – сказал спикер МИД Польши.

We are concerned about the reported cyber attack on the Ukrainian government websites, including the * MFA @MFA_Ukraine.



We strongly condemn all actions that result in spreading disinformation and disrupting the functioning of government institutions. — * ukasz Jasina (@RzecznikMSZ) January 14, 2022

Он отметил, что польская сторона хочет получить информацию о произошедшей кибератаке.

Z niepokojem przyjmujemy informacje o ataku cybernetycznym na ukrai * skie strony rz * dowe, w tym na stron * * MSZ @MFA_Ukraine.



Stanowczo pot * piamy wszelkie dzia * ania, których rezultatem jest szerzenie dezinformacji oraz zak * ócanie funkcjonowania instytucji pa * stwowych. pic.twitter.com/2JaXiihRsg — * ukasz Jasina (@RzecznikMSZ) January 14, 2022

"Мы интерпретируем публикацию "заявлений" на польском языке как очередную попытку дестабилизировать польско-украинские отношения", – подчеркнул Ясина.