"Интерпретируем как попытку дестабилизировать польско-украинские отношения". В МИД Польши осудили кибератаку на украинские сайты

"Мы обеспокоены сообщением о кибератаке на сайты правительства Украины, включая МИД. Мы решительно осуждаем любую деятельность, которая приводит к распространению дезинформации и нарушению работы государственных учреждений", – сказал спикер МИД Польши.
We are concerned about the reported cyber attack on the Ukrainian government websites, including the * MFA @MFA_Ukraine.— * ukasz Jasina (@RzecznikMSZ) January 14, 2022
We strongly condemn all actions that result in spreading disinformation and disrupting the functioning of government institutions.
Он отметил, что польская сторона хочет получить информацию о произошедшей кибератаке.
Z niepokojem przyjmujemy informacje o ataku cybernetycznym na ukrai * skie strony rz * dowe, w tym na stron * * MSZ @MFA_Ukraine.— * ukasz Jasina (@RzecznikMSZ) January 14, 2022
Stanowczo pot * piamy wszelkie dzia * ania, których rezultatem jest szerzenie dezinformacji oraz zak * ócanie funkcjonowania instytucji pa * stwowych. pic.twitter.com/2JaXiihRsg
"Мы интерпретируем публикацию "заявлений" на польском языке как очередную попытку дестабилизировать польско-украинские отношения", – подчеркнул Ясина.
We interpret the publication of the "statements" in Polish as another attempt to destabilize Polish-Ukrainian relations. #StandWithUkraine— * ukasz Jasina (@RzecznikMSZ) January 14, 2022
В ночь на 14 января хакеры взломали ряд правительственных сайтов. На портале Минобразования и Министерства иностранных дел они разместили угрожающие сообщения на украинском, русском и польском языках и перечеркнутые изображения герба, флага и карты Украины, а также профиля свиньи. В текстах были ошибки, а сообщение на польском написано так, словно для его создания использовали плохой переводчик, обратили внимание СМИ.
Сайты Министерства образования и Министерства иностранных дел Украины не открываются до сих пор. Не работают также сайты Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, Минэнерго, портал судебной власти Украины, Единый реестр судебных решений и сайт Верховного суда.
Пресс-служба Министерства цифровой трансформации сообщала, что портал "Дія" был отключен, а приложение "Дія" работает в штатном режиме.
В СБУ заявили, что контент сайтов не был изменен и утечки персональных данных не произошло. Работа некоторых сайтов была приостановлена с целью предотвращения распространения атаки. СБУ и Госспецсвязи занимаются расследованием инцидента.
В МИД Украины отметили, что выводы делать рано, но намекнули на российский след взлома.
Евросоюз осудил кибератаки на украинские правительственные сайты.
В 2020 году, по данным Совета национальной безопасности и обороны, в Украине зафиксировали не менее 1 млн кибератак. Уязвимые веб-серверы государственных органов инфицировались вирусом, который скрыто делает их элементом бот-сети, используемой для DDoS-атак на другие ресурсы. Системы безопасности интернет-провайдеров определяли скомпрометированные веб-серверы как источник атак и начинали блокировать их работу путем автоматического внесения в черные списки.
В 2021 году были зафиксированы и заблокированы DDoS-атаки на веб-ресурсы Офиса президента Украины, сайт СБУ и другие ресурсы.