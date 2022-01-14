"Давняя история российских кибератак". В МИД Украины намекнули на российский след взлома правительственных сайтов

"Еще рано делать выводы. Мы оцениваем ущерб, причиненный атакой... Выводы делать рано, но существует давняя история российских кибератак против Украины в прошлом", – цитирует Миллер слова Николенко.

Спикер МИД добавил, что специалисты занимаются возобновлением работы IT-систем, а киберполиция начала расследование.