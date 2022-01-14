"Давняя история российских кибератак". В МИД Украины намекнули на российский след взлома правительственных сайтов

"Еще рано делать выводы. Мы оцениваем ущерб, причиненный атакой... Выводы делать рано, но существует давняя история российских кибератак против Украины в прошлом", – цитирует Миллер слова Николенко.
Спикер МИД добавил, что специалисты занимаются возобновлением работы IT-систем, а киберполиция начала расследование.
From @OlegNikolenko_, MFA spokesperson: pic.twitter.com/S7LUuLa7ZO— Christopher Miller (@ChristopherJM) January 14, 2022
В ночь на 14 января хакеры взломали ряд правительственных ресурсов, включая сайты Кабмина, ряда министерств, Верховного Суда, портал "Дія", систему "Судова влада". Они разместили угрожающие сообщения на украинском, русском и польском языках и перечеркнутые изображения герба, флага и карты Украины, а также профиля свиньи.
В СБУ заявили, что контент сайтов не был изменен и утечки персональных данных не произошло. Работа некоторых сайтов была приостановлена с целью предотвращения распространения атаки. СБУ и Госспецсвязи занимаются расследованием инцидента.
Пресс-служба Министерства цифровой трансформации заявила, что портал "Дія" был отключен, а приложение "Дія" работает в штатном режиме.
В 2020 году, по данным Совета национальной безопасности и обороны, в Украине зафиксировали не менее 1 млн кибератак. Уязвимые веб-серверы государственных органов инфицировались вирусом, который скрыто делает их элементом бот-сети, используемой для DDoS-атак на другие ресурсы. Системы безопасности интернет-провайдеров определяли скомпрометированные веб-серверы как источник атак и начинали блокировать их работу путем автоматического внесения в черные списки.
В 2021 году были зафиксированы и заблокированы DDoS-атаки на веб-ресурсы Офиса президента Украины, сайт СБУ и другие ресурсы.