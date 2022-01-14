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"Давняя история российских кибератак". В МИД Украины намекнули на российский след взлома правительственных сайтов

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В МИД отметили, что Украина ранее неоднократно становилась целью российских кибератак
В МИД отметили, что Украина ранее неоднократно становилась целью российских кибератак
Фото: depositphotos.com

Спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко напомнил, что российские хакеры ранее неоднократно атаковали украинские интернет-ресурсы. Об этом он сказал американскому журналисту Кристоферу Миллеру, комментируя сегодняшний взлом ряда правительственных и судебных сайтов, сообщил журналист в Twitter.

"Еще рано делать выводы. Мы оцениваем ущерб, причиненный атакой... Выводы делать рано, но существует давняя история российских кибератак против Украины в прошлом", – цитирует Миллер слова Николенко.

Спикер МИД добавил, что специалисты занимаются возобновлением работы IT-систем, а киберполиция начала расследование. 

Контекст:

В ночь на 14 января хакеры взломали ряд правительственных ресурсов, включая сайты Кабмина, ряда министерств, Верховного Суда, портал "Дія", систему "Судова влада". Они разместили угрожающие сообщения на украинском, русском и польском языках и перечеркнутые изображения герба, флага и карты Украины, а также профиля свиньи.

В СБУ заявили, что контент сайтов не был изменен и утечки персональных данных не произошло. Работа некоторых сайтов была приостановлена с целью предотвращения распространения атаки. СБУ и Госспецсвязи занимаются расследованием инцидента.

Пресс-служба Министерства цифровой трансформации заявила, что портал "Дія" был отключен, а приложение "Дія" работает в штатном режиме.

В 2020 году, по данным Совета национальной безопасности и обороны, в Украине зафиксировали не менее 1 млн кибератак. Уязвимые веб-серверы государственных органов инфицировались вирусом, который скрыто делает их элементом бот-сети, используемой для DDoS-атак на другие ресурсы. Системы безопасности интернет-провайдеров определяли скомпрометированные веб-серверы как источник атак и начинали блокировать их работу путем автоматического внесения в черные списки.

В 2021 году были зафиксированы и заблокированы DDoS-атаки на веб-ресурсы Офиса президента Украины, сайт СБУ и другие ресурсы.

Теги: интернет, МИД Украины, расследование, киберпреступность, сайты, кибератака, кибербезопасность, Олег Николенко, Кристофер Миллер
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