"Утечки персональных данных не произошло". В СБУ прокомментировали хакерскую атаку на правительственные сайты

"В ночь на 14 января была совершена хакерская атака на ряд правительственных сайтов, в том числе МИД, МОН и другие. На главной странице этих сайтов были размещены сообщения провокационного характера. При этом контент сайтов не был изменен, а утечки персональных данных, по имеющейся информации, не произошло", – отметили в сообщении.
Работа ряда правительственных сайтов была приостановлена с целью предотвращения распространения атаки.
СБУ и Госспецсвязи занимаются расследованием инцидента.
Пресс-служба Министерства цифровой трансформации в Telegram заявила, что портал "Дія" был отключен, как и ряд других правительственных сайтов.
"Это необходимо для локализации проблемы и предотвращения распространения атаки на другие ресурсы", – отметили в ведомстве.
Мобильное приложение "Дія" работает в штатном режиме.
На момент публикации новости сайты Министерства образования и Министерства иностранных дел Украины не открывались. Не работают в частности и сайты Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, Минэнерго и Министерства аграрной политики.
На портале МОН и МИД в ночь на 14 января хакеры разместили угрожающие сообщения на украинском, русском и польском языках, перечеркнутые изображения герба, флага и карты Украины, а также профиля свиньи.
В 2020 году, по данным Совета национальной безопасности и обороны, в Украине зафиксировали не менее 1 млн кибератак. Уязвимые веб-серверы государственных органов инфицировались вирусом, который скрыто делает их элементом бот-сети, используемой для DDoS-атак на другие ресурсы. Системы безопасности интернет-провайдеров определяли скомпрометированные веб-серверы как источник атак и начинали блокировать их работу путем автоматического внесения в черные списки.
В 2021 году были зафиксированы и заблокированы DDoS-атаки на веб-ресурсы Офиса президента Украины, сайт СБУ и другие ресурсы.