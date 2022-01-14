"Утечки персональных данных не произошло". В СБУ прокомментировали хакерскую атаку на правительственные сайты

"В ночь на 14 января была совершена хакерская атака на ряд правительственных сайтов, в том числе МИД, МОН и другие. На главной странице этих сайтов были размещены сообщения провокационного характера. При этом контент сайтов не был изменен, а утечки персональных данных, по имеющейся информации, не произошло", – отметили в сообщении.

Работа ряда правительственных сайтов была приостановлена с целью предотвращения распространения атаки.

СБУ и Госспецсвязи занимаются расследованием инцидента.

Пресс-служба Министерства цифровой трансформации в Telegram заявила, что портал "Дія" был отключен, как и ряд других правительственных сайтов.

"Это необходимо для локализации проблемы и предотвращения распространения атаки на другие ресурсы", – отметили в ведомстве.

Мобильное приложение "Дія" работает в штатном режиме.

На момент публикации новости сайты Министерства образования и Министерства иностранных дел Украины не открывались. Не работают в частности и сайты Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, Минэнерго и Министерства аграрной политики.