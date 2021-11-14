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В США хакеры взломали почту ФБР и разослали пользователям тысячи писем

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С почты ФБР пользователям начали приходить письма с предупреждениями о возможной кибератаке
С почты ФБР пользователям начали приходить письма с предупреждениями о возможной кибератаке
Фото: depositphotos.com

В субботу, 13 ноября, хакеры взломали внешнюю систему электронной почты Федерального бюро расследований США. Первым об этом сообщил проект Spamhaus, отслеживающий спам и связанные с ним киберугрозы, в своем Twitter.

В частности, проект зафиксировал два всплеска рассылки с почты ФБР фейковых писем.

Позже ФБР официально подтвердило, что их почта была взломана.

"ФБР и Агентство кибербезопасности осведомлены об инциденте, произошедшем сегодня утром с использованием поддельных электронных писем с учетной записи электронной почты @ic.fbi.gov. В настоящее время мы не можем предоставить дополнительную информацию. Поврежденное оборудование было быстро отключено после обнаружения проблемы", – говорится в сообщении.

Spamhaus также показал скриншот письма, которое рассылали с почты ФБР. В письме предупреждают о возможной кибератаке, за которой якобы стоит эксперт по кибербезопасности и основатель компании Shadowbyte Винни Троя.

Портал KrebsOnSecurity сообщил, что тоже получил письмо с почты ФБР, подписанное хакером с ником Pompompurin. Журналисты пообщались с хакером и тот рассказал, что взломал почту, чтобы указать на уязвимости ФБР.

Он рассказал, что из-за этой уязвимости мог бы втайне отправлять письма, обманным путем заставлять компании передавать данные и никто бы его не обнаружил.

Сам Троя, о котором говорилось в письмах, разосланных хакером, в Twitter опубликовал скриншот переписки с Pompompurin. Согласно ему, за несколько часов до атаки хакер написал ему: "Наслаждайся".

KrebsOnSecurity отмечает, что у Трои давно длится война с хакерским сообществом RaidForums. Последние регулярно портят веб-сайты и выполняют незначительные взломы, обвиняя в этом исследователя безопасности. Отмечается, что Pompompurin также был замешан в предыдущих инцидентах с попытками подорвать репутацию Трои.

Теги: США, хакеры, почта, ФБР, кибератака
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