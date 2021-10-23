Хакеры взломали соцсеть Трампа Truth Social до ее официального запуска

По словам хакеров, через два часа после анонса запуска Truth Social они получили доступ к ее бета-версии, создали несколько фейковых учетных записей знаменитостей и стали от их имени писать посты.

В частности, на странице donaldjtrump они опубликовали фото испражняющихся свиней, написали нецензурные посты в адрес создателя Twitter Джека Дорси, а также интересовались местонахождением бывшей первой леди США Мелании Трамп.

Отмечается, что скриншоты с этими записями были распространены в других соцсетях.

The "donaldjtrump" account of Trump's TRUTH Social has already been hacked. pic.twitter.com/LDQ5w24tcV — Drew Harwell (@drewharwell) October 21, 2021

Разработчикам пришлось удалять фейковые аккаунты, а потом и вовсе закрыть платформу.

Хакеры в интервью NYT свои действия пояснили "онлайн-войной против ненависти".

В то же время взлом соцсети показал недостатки в безопасности Truth Social, что в ней можно подделать любой аккаунт.

Хакеры смогли получить доступ к предварительной версии Truth Social, после того как ссылка на регистрацию в приложении появилась в App Store, сообщил один из основателей Anonymous Обри Коттла (псевдоним Kirtaner).

Truth Social пока недоступна для пользователей. Полноценный запуск соцсети Трампа запланирован на начало 2022 года.