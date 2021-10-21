"Вашего любимого президента заставили замолчать". Трамп объявил о создании собственной соцсети

Полноценный запуск соцсети Трампа запланирован на начало 2022 года, в ближайшее время приложение начнут тестировать первые американские пользователи.
"Мы живем в мире, где "Талибан" имеет большое представительство в Twitter, а вашего любимого американского президента заставили замолчать. Это недопустимо", – написал Трамп в своем обращении.
В некоторых странах приложение Truth Social уже появилось в App Store. В Украине доступа к новой соцсети пока нет.
* President Donald J. Trump Announces Trump Media & Technology Group *— Liz Harrington (@realLizUSA) October 21, 2021
“I created TRUTH Social and TMTG to stand up to the tyranny of Big Tech...
I am excited to send out my first TRUTH on TRUTH Social very soon...” pic.twitter.com/TCZVYq1VJQ
6 января 2021 года на митинге перед Белым домом Трамп заявил сторонникам, что никогда не признает поражение на президентских выборах, и призвал идти к зданию Конгресса, где должны были объявить победителем демократа Джо Байдена. Протестующие отправились к зданию Конгресса США и штурмом взяли его. В результате беспорядков погибли пять человек, среди них офицер полиции Капитолия, в Вашингтоне объявили чрезвычайное положение.
Трампа обвинили в подстрекательстве к беспорядкам. В тот же день были временно заблокированы страницы Трампа в Facebook и Instagram. 9 января соцсеть Twitter навсегда забанила аккаунт Трампа, где было 88 млн подписчиков.
Племянница Трампа Мэри утверждала, что из-за блокировки в Twitter ее родственник расстроился больше, чем из-за поражения на выборах президента.
4 мая Трамп запустил собственный сайт, чтобы общаться со своими сторонниками. На главной странице бывший президент призывает помочь ему "снова сделать Америку великой". Спустя месяц сайт закрылся навсегда.