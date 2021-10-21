"Вашего любимого президента заставили замолчать". Трамп объявил о создании собственной соцсети

Аккаунты Трампа в Facebook, Instagram и Twitter остаются под блокировкой Фото: EPA

Полноценный запуск соцсети Трампа запланирован на начало 2022 года, в ближайшее время приложение начнут тестировать первые американские пользователи.

"Мы живем в мире, где "Талибан" имеет большое представительство в Twitter, а вашего любимого американского президента заставили замолчать. Это недопустимо", – написал Трамп в своем обращении.

В некоторых странах приложение Truth Social уже появилось в App Store. В Украине доступа к новой соцсети пока нет.