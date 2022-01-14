"За Волынь, за ОУН-УПА, за исторические земли". В Украине взломали ряд правительственных сайтов

На портале МОН и МИД разместили угрожающие сообщения на украинском, русском и польском языках, перечеркнутые изображения герба, флага и карты Украины, а также профиля свиньи.
На момент публикации новости доступ к сайту МОН и Кабмина заблокирован, с сайта МИД сообщение еще не удалено.
В сообщении утверждается, что все личные данные украинцев якобы были загружены в интернет.
"Все данные на компьютере уничтожаются, восстановить их невозможно. Вся информация о вас стала публичной, бойтесь и ждите худшего. Это вам за ваше прошлое, настоящее и будущее. За Волынь, за ОУН-УПА, за Галицию, за Полесье и за исторические земли", – говорилось в сообщении.
"В связи с глобальной атакой в ночь с 13-го на 14 января 2022 года официальный сайт Министерства образования и науки временно не работает", – говорится в сообщении на странице министерства в Facebook.
В ведомстве отметили, что работу сайта восстанавливают, работает киберполиция, и попросили пока что пользоваться информацией в официальных соцсетях министерства и Telegram его главы Сергея Шкарлета.
В 2020 году, по данным Совета национальной безопасности и обороны, в Украине зафиксировали не менее 1 млн кибератак. Уязвимые веб-серверы государственных органов инфицировались вирусом, который скрыто делает их элементом бот-сети, используемой для DDoS-атак на другие ресурсы. Системы безопасности интернет-провайдеров определяли скомпрометированные веб-серверы как источник атак и начинали блокировать их работу путем автоматического внесения в черные списки.
В 2021 году были зафиксированы и заблокированы DDoS-атаки на веб-ресурсы Офиса президента Украины, сайт СБУ и другие ресурсы.