"За Волынь, за ОУН-УПА, за исторические земли". В Украине взломали ряд правительственных сайтов

На портале МОН и МИД разместили угрожающие сообщения на украинском, русском и польском языках, перечеркнутые изображения герба, флага и карты Украины, а также профиля свиньи.

На момент публикации новости доступ к сайту МОН и Кабмина заблокирован, с сайта МИД сообщение еще не удалено.

В сообщении утверждается, что все личные данные украинцев якобы были загружены в интернет.

"Все данные на компьютере уничтожаются, восстановить их невозможно. Вся информация о вас стала публичной, бойтесь и ждите худшего. Это вам за ваше прошлое, настоящее и будущее. За Волынь, за ОУН-УПА, за Галицию, за Полесье и за исторические земли", – говорилось в сообщении.

Скриншот: tsn.ua

"В связи с глобальной атакой в ночь с 13-го на 14 января 2022 года официальный сайт Министерства образования и науки временно не работает", – говорится в сообщении на странице министерства в Facebook.

В ведомстве отметили, что работу сайта восстанавливают, работает киберполиция, и попросили пока что пользоваться информацией в официальных соцсетях министерства и Telegram его главы Сергея Шкарлета.