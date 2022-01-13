Группа украинцев создала сервис для хакеров и обворовала 50 иностранных компаний на $1 млн – СБУ

Правоохранители провели обыски по месту фактического проживания фигурантов и в их автомобилях Фото: ssu.gov.ua

По данным спецслужбы, фигуранты совершали хакерские атаки на иностранные компании, а также оказывали платные услуги по подмене IP-адресов другим хакерам. По предварительным оценкам, за время деятельности группа заработала более $1 млн.

"В отличие от "обычных" VPN-сервисов, которые можно легально купить и пользоваться каждому, услуги злоумышленников имели гораздо более широкий функционал. В частности, разрешали сразу подгружать через платформу компьютерные вирусы, шпионское обеспечение и другие вредоносные программы. То есть это был сугубо "бандитский" сервис, созданный злоумышленниками для злоумышленников и не подконтрольный никакой власти или правоохранительным органам", – пояснили в СБУ.

В ходе расследования выяснилось, что организовали сервис граждане Украины, в том числе находящиеся в розыске иностранных правоохранительных органов. Администрировали работу сервиса с домашних персональных компьютеров, а для избежания ответственности скрывались под разными никнеймами в сети Darknet.

Как отметили в СБУ, услуги сервиса были популярны среди членов международных хакерских группировок, которые регулярно:

взламывали системы государственных и коммерческих учреждений для сбора конфиденциальной информации;

распространяли вирусы-вымогатели, шифрующие имеющуюся на ПК информацию и требующие у пользователя "выкуп" за ключ;

проводили DDoS-атаки, чтобы парализовать работу систем.

"Для легализации полученных от такой деятельности средств злоумышленники проводили сложные финансовые операции с использованием ряда онлайн-сервисов, в том числе и запрещенных в Украине. На последнем этапе обналичивания их переводили на платежные карты разветвленной сети подставных лиц", – говорится в сообщении.

В ходе обысков, проведенных по месту фактического проживания фигурантов и в их автомобилях, обнаружены и изъяты мобильные телефоны, компьютерная техника и другие вещественные доказательства противоправной деятельности.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи), ч. 2 ст. 361-1 (создание с целью использования, распространения или сбыта вредоносных программных или технических средств, а также их распространение или сбыт) и ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание – 15 лет лишения свободы.