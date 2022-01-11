В 2021 году киберполиция Украины провела девять международных операций по разоблачению хакерских группировок

В прошлом году украинские киберполицейские совместно с иностранными коллегами провели более 50 обысков Фото: npu.gov.ua

Украинские правоохранители участвовали в разоблачении хакерской группировки, которая вмешивались в работу серверов частных и государственных учреждений стран Европы и США, блокировали масштабные бот-сети, а также прекратили деятельность одного из крупнейших в мире фишинговых сервисов.

В рамках международного сотрудничества киберполицейские совместно с иностранными коллегами провели более 50 обысков.

По данным Нацполиции, общая сумма ущерба от противоправных действий хакеров составляет $3,5 млрд.

Международные операции сотрудники киберполиции Украины проводили совместно с правоохранителями США, Нидерландов, Франции, Германии, Великобритании, Норвегии, Израиля, Южной Кореи, Швейцарии, при поддержке Европола и Евроюста.