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В Украине продавали персональные данные 300 млн человек – киберполиция

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Стоимость баз данных составляла от 500 до 50 тыс. грн
Стоимость баз данных составляла от 500 до 50 тыс. грн
Фото: cyberpolice.gov.ua

Сотрудники департамента киберполиции Украины изъяли из незаконного оборота базы персональных данных более 300 млн граждан Украины, Европы и США. Об этом 13 декабря сообщает пресс-служба киберполиции.

"В течение ноября 2021 года киберполицейские провели профилактическую операцию "ДАТА" для противодействия незаконному распространению персональных данных граждан, баз данных, а также установления предприятий и организаций, которые могут быть причастны к нарушению законодательства в сфере обращения персональных данных", – сказано в сообщении.

Изъяты около 100 баз персональных данных, актуальных по состоянию на 2020–2021 годы, стоимость которых колебалась от 500 до 50 тыс. грн – в зависимости от коммерческой ценности и содержания. Информация продавалась на закрытых хакерских форумах, в социальных сетях и мессенджерах. В несанкционированных действиях с информацией подозревают 51 человека, 19 фигурантам уже объявлено подозрение.

ВИДЕО
Видео: Національна поліція України / Youtube
Теги: хакеры, киберпреступность, киберполиция, Нацполиция, кибербезопасность, личные данные
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