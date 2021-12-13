В Украине продавали персональные данные 300 млн человек – киберполиция

"В течение ноября 2021 года киберполицейские провели профилактическую операцию "ДАТА" для противодействия незаконному распространению персональных данных граждан, баз данных, а также установления предприятий и организаций, которые могут быть причастны к нарушению законодательства в сфере обращения персональных данных", – сказано в сообщении.

Изъяты около 100 баз персональных данных, актуальных по состоянию на 2020–2021 годы, стоимость которых колебалась от 500 до 50 тыс. грн – в зависимости от коммерческой ценности и содержания. Информация продавалась на закрытых хакерских форумах, в социальных сетях и мессенджерах. В несанкционированных действиях с информацией подозревают 51 человека, 19 фигурантам уже объявлено подозрение.

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