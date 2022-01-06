ГОРДОН
 
 
ПРОИСШЕСТВИЯ

Киберполиция Украины предотвратила похищение $723 тыс. со счета медицинской компании

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Украинские полицейские совместно с правоохранителями Великобритании заблокировали деньги, похищенные со счета компании
Украинские полицейские совместно с правоохранителями Великобритании заблокировали деньги, похищенные со счета компании
Фото: National Bank Of Ukraine Національний банк України / Flickr

Правоохранители разоблачили злоумышленников, которые подделали платежные поручения и пытались завладеть деньгами, предназначенными для покупки медицинского оборудования для обследования больных COVID-19. Об этом 6 января сообщил сайт Министерства внутренних дел Украины.

В департамент киберполиции обратилась медицинская компания, которая сообщила о мошенническом завладении деньгами.

"Злоумышленники направили фишинговую ссылку партнерам компании, с помощью фишинга правонарушители получили данные для входа в электронный ящик, подделали платежное поручение, которое рассылали со взломанного электронного ящика партнеров из Китая. Украинская медицинская компания перечислила деньги на счет мошенников, открытый в Великобритании. Таким образом фигуранты пытались присвоить более $723 тыс.", – рассказали правоохранители.

Украинские полицейские совместно с правоохранителями Великобритании заблокировали деньги, похищенные со счета компании. Открыто производство по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам грозит до восьми лет лишения свободы.

Теги: Украина, Великобритания, похищение, мошенничество, деньги, правоохранители, киберполиция, полицейский
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Родственница рэпера Face заявила, что артиста вынудили покинуть РФ. Ранее он говорил о давлении
Родственница рэпера Face заявила, что артиста вынудили покинуть РФ. Ранее он говорил о давлении
"Потрясающее тело", "Пожалуй, самая красивая 56-летняя женщина". Херли расставила ноги перед объективом в нюдовом бикини
"Потрясающее тело", "Пожалуй, самая красивая 56-летняя женщина". Херли расставила ноги перед объективом в нюдовом бикини
  "Личность очень интересная". Экс-участница "Танцев со звездами" Дели заявила, что хочет провести день с Ахметовым
  "Личность очень интересная". Экс-участница "Танцев со звездами" Дели заявила, что хочет провести день с Ахметовым
"Здесь кайф". Зарицкая похвасталась отпуском в Грузии
"Здесь кайф". Зарицкая похвасталась отпуском в Грузии
"Космос", "Кто-нибудь объяснит феномен этой женщины?" Мейхер показала пятую точку и засветила трусы
"Космос", "Кто-нибудь объяснит феномен этой женщины?" Мейхер показала пятую точку и засветила трусы
  "У Насти цель – Мексика". Танцовщица из балета Каменских рассказала о работе с певицей
  "У Насти цель – Мексика". Танцовщица из балета Каменских рассказала о работе с певицей
"Ее мужества хватило принять меня со всеми моими страстями и пороками". 38-летний Бардаш рассказал о 25-летней жене
"Ее мужества хватило принять меня со всеми моими страстями и пороками". 38-летний Бардаш рассказал о 25-летней жене
"Украина" – самый популярный канал в новогоднюю ночь
"Украина" – самый популярный канал в новогоднюю ночь Актуально
"Шикарный аппарат", "Кормилицу свою не застуди". 26-летняя блогер Стужук крупным планом показала голые ягодицы
"Шикарный аппарат", "Кормилицу свою не застуди". 26-летняя блогер Стужук крупным планом показала голые ягодицы
  "В Украине проблема – много девушек на одного мужчину". Чмерковский назвал "огромной ошибкой" свое участие в украинском шоу
  "В Украине проблема – много девушек на одного мужчину". Чмерковский назвал "огромной ошибкой" свое участие в украинском шоу
  "Когда танцевали, Андрею кричат из зала: "Гелю продай!" Экс-партнерша Данилко Щеголева рассказала о выступлениях на корпоративах
  "Когда танцевали, Андрею кричат из зала: "Гелю продай!" Экс-партнерша Данилко Щеголева рассказала о выступлениях на корпоративах
Семья бывшего смотрителя Виндзорского замка выставила на аукцион фото 18-летней Елизаветы II
Семья бывшего смотрителя Виндзорского замка выставила на аукцион фото 18-летней Елизаветы II
"Такая сладкая попка". Кунаки снялась в мокром микробикини
"Такая сладкая попка". Кунаки снялась в мокром микробикини
Мирзоян показал дочь от Тони Матвиенко и сыновей от первого брака
Мирзоян показал дочь от Тони Матвиенко и сыновей от первого брака
  Тина Кароль: Все завязано на мне. Если я займусь чем-то, что выбьет меня из состояния контроля, все разрушится
  Тина Кароль: Все завязано на мне. Если я займусь чем-то, что выбьет меня из состояния контроля, все разрушится
"Тигрица", "Такая стройняшка". Звезда "Великолепного века" Узерли снялась в обтягивающей одежде
"Тигрица", "Такая стройняшка". Звезда "Великолепного века" Узерли снялась в обтягивающей одежде
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Уехавший за границу Богдан показал девушек, в компании которых встретил Новый год (149612)
2
"Вау! Секси-женщина", "Слишком горячо". Рианна показала голый сосок (94010)
3
"Дно", "Ноги раздвигает, лезет куда не нужно". В сети обсуждают "диванное" видео Волочковой с ее новым мужчиной (74947)
4
Каменских показала голую грудь вблизи (68989)
5
48-летняя Клум показала голую грудь на интимном снимке (57245)
6
"Мне нравится твоя задница". Лонгория в лосинах крупным планом показала пятую точку на первой тренировке в году (52178)
7
"Сиськи вываливаются", "Ну что за секси?" Водонаева показала фото с новогоднего корпоратива (41818)
8
"Прыгание с члена на член приводит к сотрясению мозга". Волочкова снялась в постели с новым бойфрендом (39230)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS