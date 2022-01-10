Ущерб более 18 млн грн. Киберполиция разболачила мошенническую схему

В результаты обысков правоохранители изъяли компьютеры и мобильные телефоны Фото: mvs.gov.ua

Киберполицейские Харьковской области разоблачили 40-летнего соорганизатора мошеннической схемы.

"Гражданин Украины вместе со знакомым получал на хакерских форумах скомпрометированные реквизиты банковских счетов граждан Евросоюза. Используя эти данные, злоумышленники платили разные покупки в интернет-магазинах за счет потерпевших. Также злоумышленники создавали сайты с предложениями по трудоустройству и набирали торговых агентов", – рассказали в полиции.

Через торговых агентов фигуранты отправляли товары в Восточную Европу, вознаграждение получали на электронные кошельки. Общая сумма ущерба, нанесенного потерпевшим, составила более 18 млн грн.

В результаты обысков правоохранители изъяли компьютеры и мобильные телефоны. Открыто производство по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Фигуранту грозит до восьми лет лишения свободы.

Соорганизатор схемы имеет статус обвиняемого в Германии, где находится под стражей.