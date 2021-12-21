Россия готовит кибератаки на энергосистему и правительственные сайты Украины – СМИ

В октябре СБУ заблокировала 57 кибератак на органы власти Украины. Еще 53 – в ноябре Фото: depositphotos.com

По данным СМИ, США и Великобритания незаметно отправили в Украину экспертов по кибервойне, чтобы подготовить украинских специалистов к хакерским атакам России. Атака может задеть энергосистему Украины, банковскую систему и другие критически важные компоненты экономики и правительства Украины.

Согласно оценкам американской разведки, цель России – "выставить президента Украины Владимира Зеленского неумелым и беззащитным" и, возможно, дать повод для вторжения.

В определенном смысле российская киберкампания против Украины никогда не прекращалась, заявили американские официальные лица в комментарии изданию. По их словам, за последний месяц действия РФ в этой сфере активизировалось, даже несмотря на то, что внимание общественности было сосредоточено на наращивании войск.