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Россия готовит кибератаки на энергосистему и правительственные сайты Украины – СМИ

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В октябре СБУ заблокировала 57 кибератак на органы власти Украины. Еще 53 в ноябре
В октябре СБУ заблокировала 57 кибератак на органы власти Украины. Еще 53 – в ноябре
Фото: depositphotos.com

Россия готовит масштабные кибератаки против энергетической системы и правительственных веб-ресурсов Украины. Об этом 20 декабря сообщило издание The New York Times.

По данным СМИ, США и Великобритания незаметно отправили в Украину экспертов по кибервойне, чтобы подготовить украинских специалистов к хакерским атакам России. Атака может задеть энергосистему Украины, банковскую систему и другие критически важные компоненты экономики и правительства Украины.

Согласно оценкам американской разведки, цель России – "выставить президента Украины Владимира Зеленского неумелым и беззащитным" и, возможно, дать повод для вторжения.

В определенном смысле российская киберкампания против Украины никогда не прекращалась, заявили американские официальные лица в комментарии изданию. По их словам, за последний месяц действия РФ в этой сфере активизировалось, даже несмотря на то, что внимание общественности было сосредоточено на наращивании войск.

Контекст:

В октябре СБУ заблокировала 57 кибератак на органы власти Украины. Еще 53 – в ноябре.

В 2020 году, по данным Совета национальной безопасности и обороны, в Украине зафиксировали не менее 1 млн кибератак. Уязвимые веб-серверы государственных органов инфицировались вирусом, который скрыто делает их элементом бот-сети, используемой для DDoS-атак на другие ресурсы. Системы безопасности интернет-провайдеров определяли скомпрометированные веб-серверы как источник атак и начинали блокировать их работу путем автоматического внесения в черные списки.

В 2021 году были зафиксированы и заблокированы DDoS-атаки на веб-ресурсы Офиса президента Украины, сайт СБУ и другие ресурсы.

Теги: Россия, Украина, хакеры, кибератака, кибербезопасность
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