С территории РФ в Украине дестабилизируют ситуацию около 7 тыс. сотрудников российских спецслужб – СБУ

В 2021 году департамент кибербезопасности СБУ прекратил деятельность около 20 ботоферм мощностью более 150 тыс. аккаунтов Скриншот: Свобода слова на ICTV / YouTube

"Сегодня с территории Российской Федерации по Украине работают около 7 тыс. сотрудников спецслужб. Это относительно того, кто дестабилизирует и, кто расшатывает", – сказал Витюк.

По его словам, в 2021 году департамент кибербезопасности СБУ заблокировал 15 разветвленных сетей антиукраинских интернет-агитаторов, а также прекратил деятельность около 20 ботоферм мощностью более 150 тыс. аккаунтов.

"Это якобы 150 тыс. человек, которые что-то комментируют, репостят, пишут и дают оценку событиям. В частности, нами была проведена беспрецедентная спецоперация по разоблачению хакерской группировки Armagedon, штатно находившейся в ФСБ России и действовавшей с территории Крыма", – отметил Витюк.

Он добавил, что хакеры "проникали в объекты критической инфраструктуры государства, получали служебную и секретную информацию, которая далее распространялась в выгодном свете теми же интернет-агитаторами".