"Изменение внешнего вида сайта – это атака на унижение". Эксперт прокомментировал взлом украинских правительственных сайтов

Кныш: У нас бутафория на месте безопасности. У людей, принимающих решения, – бутафория на месте мозгов Фото: Никита Кныш / Facebook

По словам Кныша, министерства, сайты которых подверглись кибератаке, "заранее знали об уязвимости и имели время на исправление".

"Это все, что вам нужно знать о реальной работе украинских киберцентров. Это ответ на вопрос журналистов о том, реально ли они там отбивают миллионы атак в месяц, как героически рассказывают в своих отчетах. Для тех, кому сложно вникать, оставлю только суть: они не отбили одну – простейшую, а остальное – это полнейшая профанация в лучшем случае или тотальная халатность – в худшем", – заявил эксперт.

Он добавил, что атака была прогнозируема, руководство киберполиции предупреждали о возможных взломах.

"Дефейс (изменение внешнего вида сайта) – это атака на унижение. И я считаю, что она не опасна, а полезна. Почему? Неизвестные хакеры унизили зелененьких кибербезопасников, показали реальный статус защиты. У нас бутафория на месте безопасности. У людей, принимающих решения, – бутафория на месте мозгов", – написал Кныш.

На момент публикации новости сайты Министерства образования и Министерства иностранных дел Украины не открывались. Не работают в частности и сайты Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, Минэнерго и Министерства аграрной политики.