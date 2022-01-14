Хакеры, которые взломали украинские правительственные сайты, оставили свое сообщение на ломаном польском

В ночь на 14 января хакеры взломали ряд правительственных сайтов. На портале Минобразования и Министерства иностранных дел они разместили угрожающие сообщения на украинском, русском и польском языках и перечеркнутые изображения герба (искаженное), флага и карты Украины, а также профиля свиньи.

Скриншот: mon.gov.ua

Журналисты Wprost, не приводя примеров, называют польский текст странным и отмечают: он написан так, что можно предположить использование плохого переводчика при его создании.

Носители польского языка в беседе с "Европейской правдой" обратили внимание на отсутствие звательного падежа в обращении к украинцам. В украинском тексте тоже допущена такая ошибка. Однако если в повседневном общении украинцы нередко используют именительный падеж вместо звательного, то для носителей польского языка это не свойственно. И, как говорят собеседники "Европейской правды", вместо обращения "Ukrainiec" должно было быть "Ukraińcu".

Также носители языка обратили внимание на ломаные фразы, которые лицо, владеющее польским, сформулировало бы иначе.

Искусственно, по их словам, выглядит фраза "wszystkie informacje o Tobie stały się publiczne" – поляки, скорее, написали бы "są publiczne", а "zostały przesłane do wspólnej sieci" заменили на "zostały opublikowane w sieci". "Wspolnej sieci" фактически не употребляется, а вместо "Dane (na komputerze) są niszczone" должны были бы написать "dane zostały zniszczone/usunięte", отметили они.