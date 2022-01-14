"Мы ожидали, что это произойдет". Боррель осудил кибератаку на украинские сайты и анонсировал помощь Киеву

Боррель: Нелегко сказать [кто стоит за кибератакой]. Но мы можем представить Фото: ЕРА

Расшифровку его выступления приводит сайт Европейской службы внешних связей.

Боррель сказал, что комитет Евросоюза по политике и безопасности, а также киберподразделения проведут встречу, чтобы решить, как реагировать и помочь Киеву в этой ситуации.

"У нас есть проект PESCO, который занимается тем, как мы можем защитить себя от кибератак. Я хочу попросить государства – члены ЕС, чтобы, даже если Украина не является членом Европейского союза и не участвует в этом проекте, мы могли мобилизовать ресурсы, которые у нас есть, для противостояния такого рода нападению", – заявил глава европейской дипломатии после встречи глав МИД в Бресте.

ЕС намерен "мобилизовать все ресурсы", чтобы помочь Украине справиться с этой кибератакой, подчеркнул он.

"К сожалению, мы ожидали, что это [кибератака] произойдет", – отметил Боррель. Он не стал говорить, кто может стоять за этой атакой.

"Это нелегко сказать, но мы изучаем этот вопрос. Нельзя указать на кого-то, потому что у меня нет доказательств. Но мы можем представить", – заявил Боррель.