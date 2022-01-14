За кибератакой на украинские сайты может стоять Россия, хакеры хотели бросить тень на Польшу – Центр стратегических коммуникаций

"Украинские интернет-ресурсы с начала российской военной агрессии атакуются уже не в первый раз и даже не во второй раз. Некоторые кибератаки были столь массовыми, что вошли в мировые учебники для киберспециалистов. Цель таких атак – дестабилизировать внутреннюю ситуацию в стране, а также посеять хаос и разочарование в обществе", – говорится в релизе, опубликованном на сайте центра 14 января.

Эксперты отмечают, что такой масштабной кибератаки на госорганы, как эта, не было давно.

"Предполагаем, что она связана с недавним поражением России на переговорах о будущем сотрудничестве Украины с НАТО. На днях Москва уже возобновила военные учения у границы Украины. А хакерские действия на украинские госорганы также могут являться частью этой психологической атаки на украинцев. На российский след указывает и хронология распространения новости", – сообщили в центре и объяснили, что сначала сообщения об атаке появились в соцсетях, потом – на сайтах "сливных бачков", а затем – в российских СМИ.

Украинские медиа начали писать о взломе только утром, подчеркивается в релизе.

Скрыть "российский след" должно было использование хакерами упоминаний о Волыни, ОУН/УПА, Галиции, Полесье и "других исторических землях". Очевидно, что это сделано специально, чтобы бросить тень за хакерскую атаку на Польшу: Россия и ее прокси давно работают над тем, чтобы поссорить две дружеские соседские страны. Ведь прошлое польско-украинских отношений является чувствительной темой. И противоречия по трактовке некоторых событий в Польше и Украине создают определенные проблемы для современного сотрудничества двух государств в ряде сфер. Этот фактор и пытаются использовать российские спецслужбы, рассчитывающие максимально обострить противоречия для блокирования украинско-польского сотрудничества и международной изоляции Украины", – резюмировали авторы сообщения.