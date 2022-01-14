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ПОЛИТИКА

За кибератакой на украинские сайты может стоять Россия, хакеры хотели бросить тень на Польшу – Центр стратегических коммуникаций

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Целью хакерских атак на украинские правительственные сайты является дестабилизация ситуации в Украине, считают эксперты Минкульта
Целью хакерских атак на украинские правительственные сайты является дестабилизация ситуации в Украине, считают эксперты Минкульта
Фото: depositphotos.com

Хакерская атака, которая была совершена на правительственные сайты в ночь с 13-го на 14 января, связана с Россией, допускают в Центре стратегических коммуникаций, работающем при Министерстве культуры и информационной политики.

"Украинские интернет-ресурсы с начала российской военной агрессии атакуются уже не в первый раз и даже не во второй раз. Некоторые кибератаки были столь массовыми, что вошли в мировые учебники для киберспециалистов. Цель таких атак – дестабилизировать внутреннюю ситуацию в стране, а также посеять хаос и разочарование в обществе", – говорится в релизе, опубликованном на сайте центра 14 января. 

Эксперты отмечают, что такой масштабной кибератаки на госорганы, как эта, не было давно. 

"Предполагаем, что она связана с недавним поражением России на переговорах о будущем сотрудничестве Украины с НАТО. На днях Москва уже возобновила военные учения у границы Украины. А хакерские действия на украинские госорганы также могут являться частью этой психологической атаки на украинцев. На российский след указывает и хронология распространения новости", – сообщили в центре и объяснили, что сначала сообщения об атаке появились в соцсетях, потом – на сайтах "сливных бачков", а затем – в российских СМИ.

Украинские медиа начали писать о взломе только утром, подчеркивается в релизе. 

Скрыть "российский след" должно было использование хакерами упоминаний о Волыни, ОУН/УПА, Галиции, Полесье и "других исторических землях". Очевидно, что это сделано специально, чтобы бросить тень за хакерскую атаку на Польшу: Россия и ее прокси давно работают над тем, чтобы поссорить две дружеские соседские страны. Ведь прошлое польско-украинских отношений является чувствительной темой. И противоречия по трактовке некоторых событий в Польше и Украине создают определенные проблемы для современного сотрудничества двух государств в ряде сфер. Этот фактор и пытаются использовать российские спецслужбы, рассчитывающие максимально обострить противоречия для блокирования украинско-польского сотрудничества и международной изоляции Украины", – резюмировали авторы сообщения. 

Контекст:

В ночь на 14 января хакеры взломали ряд правительственных сайтов. Они разместили угрожающие сообщения на украинском, русском и польском языках и перечеркнутые изображения герба, флага и карты Украины, а также профиля свиньи. В текстах были ошибки, а сообщение на польском написано так, словно для его создания использовали плохой переводчик, обратили внимание СМИ.

В результате атаки пострадали около 70 сайтов украинских госструктур как регионального, так и общенационального уровня. Не работали сайты ряда министерств, портал судебной власти Украины, Единый реестр судебных решений и сайт Верховного Суда. Сайты Министерства иностранных дел и Минэнерго не открываются до сих пор. 

Пресс-служба Министерства цифровой трансформации сообщала, что портал "Дія" был отключен, а приложение "Дія" работает в штатном режиме.

В СБУ заявили, что контент сайтов не был изменен и утечки персональных данных не произошло. Работа некоторых сайтов была приостановлена с целью предотвращения распространения атаки. СБУ и Госспецсвязи занимаются расследованием инцидента. 

В МИД Украины отметили, что выводы делать рано, но намекнули на российский след взлома.

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сказал, что ЕС "мобилизует все ресурсы", чтобы помочь Украине, а генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг анонсировал подписание между Украиной и Альянсом соглашения об усилении киберсотрудничества. Кибератаку осудили в МИД Германии, Молдовы, Швеции

В министерстве иностранных дел Польши осудили атаку, а публикацию сообщения на польском языке расценили как очередную попытку дестабилизировать польско-украинские отношения. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Польша, хакеры, Госспецсвязи, кибератака, Министерство культуры и информационной политики
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