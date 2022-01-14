В Нацбанке заявили, что тоже столкнулись с атаками хакеров, но сумели их отбить

В Нацбанке призвали банки и других участников финансового сектора усилить меры безопасности для противодействия возможным кибератакам Фото: depositphotos.com

В регуляторе отметили, что сталкиваются с кибератаками из разных стран мира на протяжении последних нескольких дней, однако их удается нейтрализовать.

"Все информационные системы Национального банка работали и продолжают работать в штатном режиме. В частности, система электронных платежей, которой пользуются банки, официальный сайт и внутренняя компьютерная сеть НБУ. Защита Национального банка и банковской инфраструктуры от мошеннических действий в киберпространстве организована должным образом: с применением новейших технологий киберзащиты, эффективным использованием комплексов и систем защиты, а также механизмов обмена информацией о кибератаках и киберинцидентах между центром киберзащиты Национального банка, другими государственными учреждениями и так далее", – говорится в сообщении.

В то же время в Нацбанке призвали банки и других участников финансового сектора усилить меры безопасности для противодействия возможным кибератакам.