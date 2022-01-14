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НАТО и Украина подпишут соглашение об усилении киберсотрудничества – Столтенберг

Столтенберг подчеркнул, что Альянс продолжит оказывать Украине политическую и практическую поддержку
Столтенберг подчеркнул, что Альянс продолжит оказывать Украине политическую и практическую поддержку
Фото: nato.int

После атаки на украинские правительственные сайты НАТО и Украина подпишут соглашение об усилении киберсотрудничества. Об этом 14 января заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, сообщает сайт Альянса.

"НАТО уже много лет тесно сотрудничает с Украиной, помогая усилить ее киберзащиту. Киберэксперты НАТО в Брюсселе обмениваются информацией со своими украинскими коллегами по поводу текущей вредоносной кибердеятельности. Эксперты союзников в стране также поддерживают украинские власти на местах. В ближайшие дни НАТО и Украина подпишут соглашение об усилении киберсотрудничества, включая доступ Украины к платформе обмена информацией о вредоносных программах", – сказал Столтенберг.

Он подчеркнул, что Альянс продолжит оказывать Украине политическую и практическую поддержку.

Контекст:

В ночь на 14 января хакеры взломали ряд правительственных сайтов. На портале Минобразования и Министерства иностранных дел они разместили угрожающие сообщения на украинском, русском и польском языках и перечеркнутые изображения герба, флага и карты Украины, а также профиля свиньи. В текстах были ошибки, а сообщение на польском написано так, словно для его создания использовали плохой переводчик, обратили внимание СМИ. 

Сайты Министерства образования и Министерства иностранных дел Украины не открываются до сих пор. Не работают также сайты Госслужбы по чрезвычайным ситуациямМинэнерго, портал судебной власти Украины, Единый реестр судебных решений и сайт Верховного суда

Пресс-служба Министерства цифровой трансформации сообщала, что портал "Дія" был отключен, а приложение "Дія" работает в штатном режиме.

В СБУ заявили, что контент сайтов не был изменен и утечки персональных данных не произошло. Работа некоторых сайтов была приостановлена с целью предотвращения распространения атаки. СБУ и Госспецсвязи занимаются расследованием инцидента.

В МИД Украины отметили, что выводы делать рано, но намекнули на российский след взлома

Евросоюз осудил кибератаки на украинские правительственные сайты.

В 2020 году, по данным Совета национальной безопасности и обороны, в Украине зафиксировали не менее 1 млн кибератак. Уязвимые веб-серверы государственных органов инфицировались вирусом, который скрыто делает их элементом бот-сети, используемой для DDoS-атак на другие ресурсы. Системы безопасности интернет-провайдеров определяли скомпрометированные веб-серверы как источник атак и начинали блокировать их работу путем автоматического внесения в черные списки.

В 2021 году были зафиксированы и заблокированы DDoS-атаки на веб-ресурсы Офиса президента Украины, сайт СБУ и другие ресурсы.

Теги: Украина, НАТО, хакеры, Йенс Столтенберг, безопасность, кибератака
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