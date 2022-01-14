НАТО и Украина подпишут соглашение об усилении киберсотрудничества – Столтенберг

"НАТО уже много лет тесно сотрудничает с Украиной, помогая усилить ее киберзащиту. Киберэксперты НАТО в Брюсселе обмениваются информацией со своими украинскими коллегами по поводу текущей вредоносной кибердеятельности. Эксперты союзников в стране также поддерживают украинские власти на местах. В ближайшие дни НАТО и Украина подпишут соглашение об усилении киберсотрудничества, включая доступ Украины к платформе обмена информацией о вредоносных программах", – сказал Столтенберг.

Он подчеркнул, что Альянс продолжит оказывать Украине политическую и практическую поддержку.