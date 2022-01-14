Ермак о кибератаке на Украину: Конечно, у нас есть определенные мысли, кто сделал это

Ермак сказал, что объекты стратегической инфраструктуры не пострадали от хакерской атаки Фото: president.gov.ua

"За час до нашей встречи у меня была беседа с нашим вице-премьер-министром – министром цифровой трансформации Федоровым, и он проинформировал, что на этот момент практически 90% сайтов возобновили работу", – сказал Ермак во время видеоконференции с экс-послом США Джоном Хербстом, которая транслировалась на YouTube-канале The Atlantic Council.

По словам Ермака, сейчас Служба безопасности Украины и разведка "очень глубоко анализируют" инцидент.

"Конечно, у нас есть определенные мысли, кто сделал это. И когда они [СБУ и разведка] будут готовы официально проинформировать и сделать некоторые официальные шаги, конечно, в координации с нашими партнерами (потому что мы очень тесно сотрудничаем с США, Великобританией), мы будем абсолютно готовы ответить на эту атаку и продолжить работу с нашими партнерами по защите", – отметил он.

Глава ОП говорит, что Украина получала предупреждения от международных партнеров о готовящейся дестабилизации ситуации в стране. По мнению Ермака, кибератака – один из примеров такой дестабилизации.

"Честно говоря, это была часть обеспокоенностей, которые мы получали на уровне нашей разведки, от наших партнеров, что это одна из потенциальных частей внутренней дестабилизации ситуации в Украине. Я думаю, к сожалению, это один из примеров. Но в то же время могу проинформировать, что наиболее стратегическая инфраструктура в Украине не была разрушена этой атакой", – пояснил он.

Объекты стратегической инфраструктуры "очень хорошо защищены" от такого рода атак, заверил Ермак.