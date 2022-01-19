В Госдуму России внесли проект обращения к Путину о признании боевиков "ЛДНР"

Проект опубликован на сайте Госдумы.
В обращении утверждается, что "новые власти Украины прославляют фашистов" (среди последних названо имя лидера Организации украинских националистов Степана Бандеры), а также "стали нетерпимыми к исторически сложившимся нормам быта, волеизъявлению и вероисповеданию" жителей Донецкой и Луганской областей.
Там занижена оценка числа погибших за время войны на Донбассе – со ссылкой на ООН указана цифра в более 10 тыс. человек. Однако, по данным уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой на октябрь 2021 года, за время вооруженного конфликта на Донбассе погибли почти 14 тыс. украинцев, а по информации ООН на июль того же года, за время конфликта погибли до 13,4 тыс. человек.
"Действия украинских властей вполне можно сравнить с геноцидом собственного народа", – утверждают российские депутаты. По их мнению, признание боевиков "создаст основания для обеспечения гарантий безопасности и защиты" жителей ОРДЛО.
Депутаты Госдумы назвали "обоснованным и морально оправданным" признание "ДНР" и "ЛНР".
Авторы документа – представители Коммунистической партии – Геннадий Зюганов, Иван Мельников, Владимир Кашин, Николай Коломейцев, Юрий Афонин, Дмитрий Новиков, Леонид Калашников, Казбек Тайсаев, Евгений Бессонов, Николай Осадчий, Алексей Куринный.
В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой.
Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил 22 декабря, что в зоне 200 км от границы страны находится более 120 тыс. российских военных.
В Кремле назвали сообщения о подготовке вторжения "вбросами" и обвинили Киев в подготовке к агрессии "против "ЛНР" и "ДНР". В МИД Украины опровергли дезинформацию РФ о якобы подготовке к военному нападению на Донбассе.
США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе. Россия, в свою очередь, выдвинула требования по гарантиям безопасности, среди которых – нерасширение НАТО "в восточном направлении" и отказ от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР. По этим требованиям в январе 2022 года состоялись переговоры России с США, НАТО и ОБСЕ. По их итогу в России заявили, что не получили от США и НАТО никаких гарантий, а представители США сказали, что перед РФ стоит выбор: деэскалация и дипломатия либо конфронтация и последствия.
В середине января американские СМИ, в частности, CNN, сообщили, что Россия может вторгнуться в Украину в январе-феврале. Она якобы может устроить провокацию, которая станет поводом для нападения. 14 января пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки подтвердила, что у американской стороны есть информация, что РФ готовится к диверсии на Донбассе: она хочет обвинить Украину в провокации, чтобы оправдать свое вторжение. По данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, российские спецслужбы готовят провокации против военнослужащих вооруженных сил РФ, чтобы обвинить в этом Украину.