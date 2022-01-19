В Госдуму России внесли проект обращения к Путину о признании боевиков "ЛДНР"

Проект опубликован на сайте Госдумы.

В обращении утверждается, что "новые власти Украины прославляют фашистов" (среди последних названо имя лидера Организации украинских националистов Степана Бандеры), а также "стали нетерпимыми к исторически сложившимся нормам быта, волеизъявлению и вероисповеданию" жителей Донецкой и Луганской областей.

Там занижена оценка числа погибших за время войны на Донбассе – со ссылкой на ООН указана цифра в более 10 тыс. человек. Однако, по данным уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой на октябрь 2021 года, за время вооруженного конфликта на Донбассе погибли почти 14 тыс. украинцев, а по информации ООН на июль того же года, за время конфликта погибли до 13,4 тыс. человек.

"Действия украинских властей вполне можно сравнить с геноцидом собственного народа", – утверждают российские депутаты. По их мнению, признание боевиков "создаст основания для обеспечения гарантий безопасности и защиты" жителей ОРДЛО.

Депутаты Госдумы назвали "обоснованным и морально оправданным" признание "ДНР" и "ЛНР".

Авторы документа – представители Коммунистической партии – Геннадий Зюганов, Иван Мельников, Владимир Кашин, Николай Коломейцев, Юрий Афонин, Дмитрий Новиков, Леонид Калашников, Казбек Тайсаев, Евгений Бессонов, Николай Осадчий, Алексей Куринный.