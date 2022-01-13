"Позвонили соседи, сказали, что мама болеет". Задержанный в Киеве "замминистра ДНР" уехал в ОРДЛО

Пряхин не явился на заседание Шевченковского районного суда, назначенное на 12 января, его защита заявила, что он уехал к больной матери.
"Он уехал, потому что там умерла тетя, умерла его первая жена, а дети уехали на заработки в другую страну. Позвонили соседи, сказали, что его мать больна. Он поехал ее забрать, но она отказалась уезжать", – сообщила Новицкая.
Адвокат утвердительно ответила на вопрос председательствующего судьи, собирается ли Пряхин явиться в суд.
"Как случилось, что после задержания Пряхин остался без меры пресечения, неизвестно. Никакого определения об избрании или отказе в избрании меры пресечения Пряхину в реестре найти не удалось", – указали правозащитники.
В феврале 2021 года Служба безопасности Украины сообщила о подозрении "экс-заместителю министра информации ДНР", который занимал этот пост в 2014–2016 годах. В ведомстве не называли имени мужчины, но "Украинская правда" сообщала, что речь идет о Владимире Пряхине.
По данным следствия, задержанный публично призвал население Донбасса поддерживать официальную позицию руководства "ДНР", активно пропагандировал интеграцию временно оккупированных территорий в Россию и агитировал голосовать за фейковую инициативу на псевдовыборах.