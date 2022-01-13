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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Позвонили соседи, сказали, что мама болеет". Задержанный в Киеве "замминистра ДНР" уехал в ОРДЛО

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Задержанному СБУ Пряхину не избрали меру пресечения
Задержанному СБУ Пряхину не избрали меру пресечения
Фото: ssu.gov.ua

Так называемый "заместитель министра информации ДНР" Владимир Пряхин, которого задержали в Киеве в феврале 2021 года, уехал на временно оккупированную территорию Донбасса. Об этом 13 января со ссылкой на его адвоката Светлану Новицкую сообщила в Facebook "Медийная инициатива по правам человека".

Пряхин не явился на заседание Шевченковского районного суда, назначенное на 12 января, его защита заявила, что он уехал к больной матери.

"Он уехал, потому что там умерла тетя, умерла его первая жена, а дети уехали на заработки в другую страну. Позвонили соседи, сказали, что его мать больна. Он поехал ее забрать, но она отказалась уезжать", – сообщила Новицкая.

Адвокат утвердительно ответила на вопрос председательствующего судьи, собирается ли Пряхин явиться в суд.

"Как случилось, что после задержания Пряхин остался без меры пресечения, неизвестно. Никакого определения об избрании или отказе в избрании меры пресечения Пряхину в реестре найти не удалось", – указали правозащитники.

https://www.facebook.com/MediaInitiativeForHumanRights/posts/7091626034210677

Контекст:

В феврале 2021 года Служба безопасности Украины сообщила о подозрении "экс-заместителю министра информации ДНР", который занимал этот пост в 2014–2016 годах. В ведомстве не называли имени мужчины, но "Украинская правда" сообщала, что речь идет о Владимире Пряхине.

По данным следствия, задержанный публично призвал население Донбасса поддерживать официальную позицию руководства "ДНР", активно пропагандировал интеграцию временно оккупированных территорий в Россию и агитировал голосовать за фейковую инициативу на псевдовыборах.

Теги: СБУ, Донбасс, ДНР, суды, война на Донбассе, ОРДЛО, ЛДНР
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