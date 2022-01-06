В Запорожской области к семи годам заключения приговорили агента террористов "ДНР", который хотел поджечь церковь

В ходе следствия установлено, что боевики террористической организации "ДНР" накануне предоставления томоса Православной церкви Украины пытались спровоцировать конфликт на религиозной почве.

"По имеющимся данным, псевдоспецслужба террористов подыскала жителя Запорожья, который за 30 тыс. грн согласился совершить преступление – организовать поджог принадлежащего УПЦ храма Апостола Ивана Богослова. Одним из ключевых требований было распространение в СМИ видео пожара, который должен был трактоваться как нападение на местную церковную общину УПЦ прихожан новообразованной Православной церкви Украины", – пояснили в СБУ.

По информации спецслужбы, организатор и его сообщники были задержаны сотрудниками СБУ на горячем при попытке поджога храма.

Суд признал виновным организатора поджога по ч. 2 ст. 15 (покушение на уголовное правонарушение), ч. 3 ст. 27 и ч. 2 ст. 258 (оконченное покушение на организацию совершения террористического акта) Уголовного кодекса Украины.

Приговор суда вступил в законную силу.